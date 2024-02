Cet ancien journal révèle comment les Égyptiens ont construit les pyramides de Gizeh

Situé sur littoral de la mer Rouge, en Égypte, le ouadi el-Jarf est de nos jours un endroit calme et sans prétention. Ici, les arides sables du désert et l’eau bleue et placide s’étirent à perte de vue ; par-delà les flots, on peut même apercevoir la péninsule du Sinaï. Cette apparente tranquillité ne trahit rien du carrefour animé qui se trouvait là il y a plus de 4 000 ans. L’importance historique du ouadi el-Jarf fut établie une bonne fois pour toutes en 2013 lorsque l’on y découvrit trente papyrus, les plus anciens jamais découverts, cachés dans des grottes de calcaires artificielles.