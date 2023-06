Amenhotep II fut le premier pharaon à être retrouvé intact... mais il n’était pas seul dans son tombeau

RESTES ROYAUX

La tombe qui venait d’être découverte, qu’on nommerait par la suite KV35, avait surpassé toutes les attentes. Victor Loret revint plus tard pour y entamer des fouilles et exhumer son contenu. Des boîtes tapissées de coton furent amenées afin de transporter les différentes momies. Après avoir déplacé les pierres qui obstruaient la chambre secondaire, Victor Loret commença à examiner les neuf corps qui se trouvaient à l’intérieur.

Après avoir épousseté l’épaisse couche de poussière qui recouvrait le couvercle du cercueil le plus proche, il put lire, non sans stupeur, un protocole royal comportant le nom de Ramsès IV. De cercueil en cercueil se révélèrent à lui les noms de Thoutmôsis IV, d’Amenhotep IV, de Mérenptah, de Séthi II, de Siptah, de Ramsès V et de Ramsès VI. Le neuvième cercueil était celui d’une femme dont l’identité demeure incertaine. Comme avec la Cache royale découverte seize ans auparavant à Deir el-Bahari, le Français était tombé sur un groupe de momies déplacées parmi lesquelles se trouvaient certains des pharaons les plus puissants et les plus révérés du Nouvel Empire.

LA MOMIE DU PHARAON ?

Mais si cette sépulture était une dernière demeure secrète pour ce groupe de momies royales, était-il possible que le corps d’Amenhotep II s’y trouve encore ? La réponse résidait dans le sarcophage situé au niveau inférieur de la chambre funéraire. Victor Loret n’avait pas daigné troubler son contenu lors de sa première rencontre avec le cercueil, mais il était préparé à l’examiner de manière plus minutieuse désormais.

Il retira la couronne de feuilles du pied du cercueil et constata avec horreur que celle-ci couvrait un trou dans le bois. Était-il possible que les pilleurs en aient extrait la momie ? Victor Loret enfonça la main dans le trou mais ses doigts n’y trouvèrent que du vide. Des moments de tension suivirent tandis que lui et ses collègues tentaient de desceller le couvercle du cercueil. Là, devant lui, se trouvait une momie intacte.