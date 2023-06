Comment les Hommes ont-ils découvert le fer ? Il est tombé du ciel...

À l'intérieur d'une tombe royale vieille de 4 400 ans, en Égypte, j'examine les murs à la recherche d'un symbole bien précis. Des vautours, des chouettes, des yeux et des pieds, des serpents et des demi-cercles : les formes de l’un des plus anciens systèmes d’écriture sont gravées dans le calcaire en colonnes bien ordonnées. Des traces de pigment d’un bleu brillant, ornement très prisé dans l’Ancien Empire, tapissent encore les incisions des hiéroglyphes.

Le symbole que j’essaie de trouver ressemble à un bol avec une ligne horizontale juste sous le bord, comme s’il était rempli d’eau. Au sol, des lampes fluorescentes éclairent l’antichambre, projetant sur les textes les ombres des touristes et des guides de passage. Des rangées d’étoiles sculptées à cinq branches couvrent le plafond voûté.

L’égyptologue Victoria Almansa-Villatoro scrute elle aussi les hiéroglyphes, en les suivant du doigt. Spécialiste des textes de l’Ancien Empire au sein de la Harvard Society of Fellows, elle a accepté de me faire visiter la nécropole de Saqqarah, à environ 25 km au sud du Caire. Cette sépulture est celle d’Ounas, dernier souverain de la Ve dynastie, au XXIVe siècle av. J.-C. Les formules magiques inscrites sur les murs étaient destinées à guider le roi défunt à travers les périls de l’au-delà. Ce sont les plus anciens écrits de ce type, connus sous le nom de « Textes des Pyramides ». Les doigts de Victoria Almansa-Villatoro s’arrêtent net sur une colonne de symboles près du passage menant au sarcophage d’Ounas. « Le voilà », murmure-t-elle avec enthousiasme, pointant la marque en forme de U. Les recherches de l’égyptologue suggèrent que ce symbole était utilisé pour désigner le fer – chose remarquable pour des scribes égyptiens de l’époque, car il faudrait attendre environ mille ans de plus avant que l’homme apprenne à fondre le fer de façon efficace. Mais il existait une autre source du métal : les météorites.