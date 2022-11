Égypte ancienne : Qui était Toutankhamon, l’enfant roi ?

L’HÉRITAGE DE TOUTANKHAMON

Le reste du court règne de Toutankhamon fut assez quelconque. Au pouvoir durant neuf années seulement, Toutankhamon n’était pas un pharaon très connu en son temps. Selon certains égyptologues, conseillers et prêtres royaux ont peut-être même fait du jeune roi leur marionnette afin d’accaparer le pouvoir. Selon d’autres spécialistes, les successeurs de Toutankhamon auraient fait retirer son nom des monuments et des registres à cause de ses liens avec le pharaon honni Akhenaton.

Ce gommage eut toutefois un avantage : tandis que la plupart des tombes de la Vallée des rois furent pillées au cours des siècles qui suivirent, celle de Toutankhamon demeura relativement intacte. Quand ses trésors furent finalement mis au jour, ils inspirèrent des investigations modernes sur la vie du jeune roi et sur ce qu’elle révèle de l’époque des pharaons. (La Vallée des rois, l’ultime demeure des pharaons du Nouvel Empire.)

MORT DE TOUTANKHAMON

Une des énigmes qui résistent le plus aux historiens comme aux scientifiques est celle des circonstances de sa mort.

Depuis la découverte de son tombeau par l’archéologue britannique Howard Carter en 1922, les théories abondent. Selon certains, il aurait été assassiné ou serait mort du paludisme ou d’une autre maladie mortelle. Selon d’autres, son buste (auquel il manque des côtes et le sternum) aurait été écrasé dans un accident de char (possiblement une chute). D’autres encore avancent qu’il serait mort handicapé. On a en effet découvert qu’il souffrait d’un pied bot et des cannes dont il se serait servi pour marcher. (Découvrez les 5 000 trésors de Toutankhamon.)

Toutefois, si les égyptologues savent une chose, c’est que Toutankhamon est mort jeune (il était vraisemblablement adolescent) et que son décès était inattendu. La dernière demeure de Toutankhamon était un tombeau inachevé destiné à un courtisan. Selon toute vraisemblance, celui-ci aurait été préparé à la hâte pour accueillir la dépouille du pharaon.

Il est possible que nous ne comprenions jamais vraiment la vie de l’enfant roi. Mais son souvenir continue de captiver le monde, des millénaires après son règne bref.