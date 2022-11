Toutankhamon a-t-il vraiment régné ?

LE KHÉPESH ET L'ÂNKH

Si les pharaons étaient enterrés dans la Vallée des Rois, les hauts fonctionnaires égyptiens reposent quant à eux à Saqqarah. Parmi eux, on retrouve le généralissime et futur pharaon Horemheb : figure majeure du règne de Toutankhamon et successeur d’Aÿ sur le trône d’Égypte, il fut le dernier pharaon de la 18e dynastie, de 1323 à 1295 avant notre ère.

Si Aÿ était certainement le détenteur du pouvoir religieux au cours du règne de l’enfant roi, Horemheb était responsable du pouvoir militaire.

« [Horemheb] détenait un pouvoir très important, à la manière d’un Premier ministre, juste au-dessous du roi. La liste de titre qui lui [fut attribuée] est impressionnante », raconte Florence Quentin. « Chef des troupes, chef du pays tout entier, confident du roi dans son palais, grand des grands, chancelier du roi, etc. Il [eut] certainement une vraie influence sur le jeune monarque. »

« Les bénéficiaires principaux de la chute du règne d’Akhenaton, c’était l’armée », précise le Dr Kemp, avant de mettre immédiatement en garde contre les conclusions hâtives à ce sujet. « On ne sait presque rien de ses origines et de ses relations avec les Ramsès et les Séthi, de la dynastie suivante. Sans ces informations, il est difficile de connaître les processus de prise de décision de l’époque. »

Chargé du devoir militaire, il est possible qu’Horemheb ait aidé Toutankhamon dans la gestion des relations avec les royaumes voisins.

« [Toutankhamon tenta] de contrôler ses vassaux en signant un accord avec les menaçants Hittites », raconte Florence Quentin. « Conduits par le général Horemheb, les Égyptiens [parvinrent] à équilibrer les forces en présence, en s’alliant notamment avec les Assyriens. »

Malheureusement, la paix instaurée avec les Hittites fut de courte durée : la veuve de Toutankhamon les supplia de leur envoyer un prince pour monter sur le trône, mais ce dernier fut assassiné en chemin, plongeant les deux royaumes dans une guerre de plusieurs décennies.

Devant tous ces éléments, les avis des archéologues divergent et plusieurs théories cohabitent.

« Je pense que Horemheb s’occupait de maintenir la paix avec l’extérieur et qu’Aÿ s’occupait du gouvernement interne, tandis que Toutankhamon servait de figure de proue », propose le Dr Hawass.

« Personne n’est jamais réellement autonome », nuance le Dr Kemp. « Nous sommes tous un mélange de nous-même et des influences de notre entourage. Le roi anglais Édouard VI monta aussi sur le trône à 9 ans et ne régna que pendant six ans, pourtant il aida à promouvoir la cause protestante, qui était très controversée à l’époque [du 16e siècle], et était vu comme un bon souverain, qui fonda de nombreuses écoles. »

Florence Quentin replace également le règne de Toutankhamon dans un contexte politique tumultueux, pouvant expliquer l’apparente absence de ses accomplissements politiques.

« [Akhenaton] ayant renoncé pendant dix ans aux constructions de grande ampleur, Toutankhamon [œuvra, restaura et bâtit] à Karnak, au temple de Louxor, où il [fit] décorer les murs de la colonnade », souligne l’égyptologue. « En dix ans de règne, Toutankhamon [lança] de nombreuses réalisations dans l’ensemble du pays […]. Mais, jugé illégitime car associé au règne […] d’Akhenaton, le jeune monarque au masque d’or [vit] ses réalisations détruites ou usurpées, et son règne effacé de l’histoire officielle et des listes royales. »

Il semble donc impossible de pleinement déterminer l’étendue de l’influence des conseillers de Toutankhamon sur son règne. Néanmoins, qu’ils aient été ses fidèles guides ou les éminences grises de l’Égypte antique, il est aujourd’hui clair que le jeune souverain ne gouvernait pas seul.