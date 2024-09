Chine : dans les pas des fantômes de la longue marche

Depuis maintenant trois ans, je traverse la Chine à pied. À la fin de ce parcours, j'aurai effectué quelque 6 760 Kilomètres.

En partant du sud-ouest du pays en octobre 2021 et en me dirigeant vers le nord-est, j’ai plus ou moins longé la ligne Heihe-Tengchong, une frontière géographique imaginaire aussi appelée « ligne Hu », qui sépare l’est du pays, luxuriant et à forte densité de population, de l’Ouest, moins peuplé et plus aride. Je n’ai pas vu beaucoup de Chinois motorisés sur ces sentiers. Dans une nation de 1,4 milliard d’habitants, cela me semblait parfois étrange d’avoir l’horizon pour moi tout seul. Ce qui ne veut pas dire pour autant que je n’ai pas croisé quelques fantômes.

Quand on parcourt le monde – et voilà presque douze ans que je randonne de l’Afrique à l’Amérique du Sud en suivant les chemins tracés par nos prédécesseurs préhistoriques partis du continent noir –, on se met à lire le terrain comme une sorte de palimpseste. Certaines régions renferment à peine quelques mots. D’autres recèlent les bruissements des pas et du temps. La Chine est ainsi, un paysage densément écrit.

Dans la province du Yunnan, j’ai suivi la route de Birmanie, imprégnée de la sueur et du sang de 200 000 travailleurs des villages alentour lors de la Seconde Guerre mondiale. Puis, dans la province du Sichuan, j’ai recherché les vestiges de pavement des routes millénaires de la Soie. Et dans la province du Shaanxi, mes bottes ont soulevé la poussière d’une ancienne grand-route de la dynastie Qin. Construite il y a plus de 2 000 ans, elle devait permettre à la cavalerie impériale de gagner rapidement, en trois jours à peine, les frontières de la Mongolie à 725 km de là, dans un paysage vallonné. C’est du moins ce que prétend la légende. Mais, en Chine, la piste fantôme qui revient le plus souvent à l’esprit, en particulier dans l’arrière-pays, c’est la Chang Zheng, la « Longue Marche ».