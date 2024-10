Au Moyen Âge, on jugeait (aussi) les animaux

« Nous avons retrouvé [des traces de ces procès] en France, en Suisse, en Allemagne, et peut-être aussi en Italie et en Espagne », témoigne Eric Baratay, historien spécialiste de l’histoire des relations hommes-animaux. Les premiers signes de ce type de procédures datent du 13eet 14e siècles et s'étendent jusqu’au 17e voire 18e siècle.