Aux États-Unis, il était illégal d'être "moche"

Des recherches ont démontré que la beauté offre un coup de pouce dans les relations, à l'école et dans le monde du travail. Mais pourriez vous imaginer qu'être considéré comme peu séduisant ne soit pas une difficulté sociale, mais plutôt un délit criminel ? Du milieu du 19ᵉ siècle au milieu du 20ᵉ siècle, les « ugly laws » (que l'on pourrait traduire par « lois laideur ») interdisaient aux personnes « disgracieuses » d'aller dans les espaces publics aux États-Unis.

On entend souvent parler du privilège de la beauté, concept qui définit le fait que ceux qui répondent aux critères de beauté de notre culture jouissent d'avantages non mérités. Cependant, cette législation a poussé à l'extrême les conséquences d'un non-respect de la norme. Découvrez ce que ces lois peu connues révèlent sur ce que notre société considère comme beau et comment elles ont affecté les personnes qui n'atteignent pas cet idéal.

LA MONTÉE DU PRIVILÈGE DE LA BEAUTÉ

Alors que les villes s'étendaient et que les espaces publics devenaient de plus en plus fréquentés, on vit croître l'importance du maintien de l'ordre et de l'esthétique dans les environnements urbains. En 1867, San Francisco fut la première ville à faire un crime de « l'exposition à la vue publique » de « n'importe quelle personne étant malade, estropiée, mutilée, ou déformée de quelque manière que ce soit de façon à constituer un objet inesthétique ou dégoûtant ».