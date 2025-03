Tout ce qu'il faut savoir sur le Norouz, le Nouvel An perse

Le kookoo sabzi (une frittata aux herbes), le sabzi polo ba mahi (du riz aux herbes accompagné de poisson frit) et le reshteh polo (du riz et des nouilles parfumés) figurent parmi les plats typiques en Iran. Le plov, une spécialité ouzbèke et azerbaïdjanaise à base de riz, est un incontournable de la plupart des repas qui ont lieu à l’occasion du Norouz. Il peut être préparé à base de diverses viandes, légumes et épices. En Azerbaijan, les brochettes et les dolmas (des feuilles de vigne fourrées) sont très appréciés, tout comme les petites douceurs telles que les baklavas et les shekerbura (des pâtisseries en forme de lune à base de sucre, de noix et de cardamome). En Ouzbékistan, le sumalak (un entremets sucré à base de blé germé) est préparé dans d’immenses chaudrons. À l’occasion du Norouz, les Afghans cuisinent quant à eux du sabzi challow (un curry d’épinards et d’agneau) ainsi que des kolcheh nowrozi (biscuits à la farine de riz) et du haft mewa (une salade de fruits secs au sirop). Enfin, au Kazakhstan, le nauryz kozhe (une soupe à base d’orge, de viande de cheval et de lait) est presque toujours présent sur les tablées à l’occasion des festivités du Norouz.