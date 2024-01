La Carta Marina, la légendaire carte des mers et des monstres marins du 16e siècle

Un serpent géant à tête de dragon s'enroule autour d'un navire sans défense au large de la Norvège, un monstre gigantesque serre un phoque dans son bec pointu non loin des îles Féroé, et un homard démesurément grand saisit dans ses pinces un homme qui tente de se débattre sur les côtes écossaises.

Ces images figurent sur la Carta Marina, une carte datant de la fin des années 1530 qui a fait figure d’autorité auprès des cartographes, des auteurs et des chercheurs qui étudiaient les mers européennes. Cette carte a dominé les cinq décennies suivantes, mais il a fallu un siècle de plus pour que les experts reconnaissent que certaines représentations n'étaient pas réalistes, et attendre le début du 18e siècle pour que de nouvelles cartes excluent certains monstres.

« Beaucoup d'images semblent fantastiques. On pourrait facilement imaginer le cartographe les inventer sur place », explique Chet Van Duzer, historien cartographe et auteur de Sea Monsters on Medieval and Renaissance Maps (Monstres marins des cartes médiévales et de la Renaissance).

La « Carta Marina » a été créée par Olaus Magnus, un archevêque suédois. Il a imaginé l'apparence de certains de ces monstres marins, dont la plupart ressemblent à des cétacés modernes. Cependant, Van Duzer affirme qu’un grand nombre d'entre eux ont été copiés d'encyclopédies illustrées, dont certaines étaient basées sur des descriptions remontant à l'Histoire naturelle de Pline l'Ancien, datant du premier siècle.

La carte de Magnus est l'une des premières représentations géographiques de l'Europe, réalisée à une époque où les sciences et les découvertes intriguaient, malgré des croyances fantastiques sur le monde naturel encore très présentes. Les humains croyaient en des bêtes qu'ils n'avaient jamais vues, comme les dragons et les serpents de mer. Van Duzer explique que l'autorité de Magnus, combinée au respect des écrits, rendait réaliste aux yeux de ceux qui la voyaient même la représentation la plus folle d'une baleine.

LA CRÉATION D’UNE CARTE

L’œuvre de Magnus était une immense carte, dont l'originale mesurait deux mètres carrés et sur laquelle était peinte une illustration écrasée mais détaillée de l'Europe du Nord. Celle-ci comprenait ce qui est aujourd'hui le Danemark, l'Estonie, la Finlande, l'Islande, la Lettonie, la Lituanie, la Norvège, la Suède et les parties les plus septentrionales des îles britanniques.

Magnus naquit en Suède en 1490 dans un milieu privilégié et suivit des études universitaires en Allemagne. La Réforme l'obligea à s'installer en Italie, où il créa la Carta Marina. Nommé archevêque en exil, il travailla sur sa carte pendant douze ans, jusqu'à ce qu'elle soit imprimée en 1539.

La carte n'était pas totalement à l’opposé de sa carrière et de son éducation. Certains des monstres représentés par Magnus proviennent de l'Ancien Testament, comme le léviathan, que l'on retrouve dans les Psaumes, le livre de Job et le livre d'Isaïe. Dans son livre The Underworld : Journeys to the Depths of the Oceans, Susan Casey écrit que cette carte a été conçue à travers le prisme des enseignements de l'Église.