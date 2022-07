Pour Aristote, les blondes avaient des relations sexuelles plus intenses

Qu’est-ce que la vie ? Qu’est-ce qu’une âme ? À son époque, le philosophe grec Aristote a tenté de répondre aux grandes questions que nous nous posons encore aujourd’hui.

Aristote peut également être considéré comme le premier spécialiste de l’histoire naturelle. Dans son livre La Lagune : Et Aristote inventa la science…, le biologiste de renom Armand Marie Leroi part sur les traces d’Aristote sur l’île grecque de Lesbos, où ce dernier a effectué une grande partie de ses recherches pratiques.

Au moment de la sortie du livre en 2014, depuis son domicile londonien, l’auteur nous avait décrit comment un livre trouvé par hasard dans une librairie d’Athènes l’avait conduit à un long voyage de découvertes. Il nous avait dit combien il était important de parcourir le monde pour le comprendre, et pourquoi Aristote pensait que les blondes avaient les plus puissants orgasmes.

Votre livre commence par un souvenir d’enfance. Racontez-nous.

Vers l’âge de 11 ans, je me suis intéressé aux coquillages. Je vivais alors en Afrique du Sud et j’ai découvert dans le garage un vieux sac rempli de coquillages que mes parents avaient ramassés. C’est devenu le début d’une grande collection. Il y avait un coquillage en particulier, que mes parents avaient acheté lors de leur lune de miel en Méditerranée. C’était une conque, un très bel objet, et je l’ai piqué aussi [Rires]. Je voulais devenir biologiste des mollusques, et le malacologue le plus célèbre du monde. Je ne suis jamais devenu malacologue. Mais je suis devenu biologiste. Et c’est là que tout a commencé.

Trente ans plus tard, longtemps après avoir rangé mes coquillages, je suis entré dans une librairie d’Athènes et j’ai découvert un livre d’Aristote intitulé Histoire des animaux. Je n’étais pas du tout intéressé par Aristote, ni par la philosophie. J’étais biologiste. Mais le titre m’a attiré. Je l’ai donc pris et j’ai commencé à lire. C’était Aristote, un type mort il y a 2 300 ans, qui décrivait mon coquillage. Et j’ai compris exactement ce qu’il disait.

À un moment, vous imaginez Aristote « déjeuner de figues et de miel ». Mais que savons-nous vraiment d’Aristote, de l’homme ?

Remarquablement peu. Aristote a laissé derrière lui plusieurs milliers de pages de travail, mais rien d’autobiographique. Tout ce que nous avons sur sa vie, ce sont des ouï-dire, des histoires racontées par des philosophes arrivés après lui, généralement écrites plusieurs siècles après sa mort. On peut essayer d’en extraire une part de vérité, mais c’est très difficile, car elles proviennent souvent d’écoles philosophiques concurrentes. Elles sont donc peu fiables.

Nous avons une description de lui, et elle n’est pas très flatteuse. Il avait des jambes arquées et de petits yeux. Il semble également avoir été un peu dandy, et s’occupait beaucoup de ses cheveux. Mais une fois de plus, nous ne savons pas vraiment s’il s’agit d’une description correcte ou hostile. Elle a certainement été écrite par quelqu’un plusieurs siècles après la mort d’Aristote, qui a eu lieu en 322 avant notre ère.

Le document le plus direct dont nous disposons est une reproduction de son testament. Ici, nous pouvons nous faire une idée de qui était Aristote, l’homme. Il dit, par exemple, qu’il aimerait être enterré à côté de Pythias, sa première femme, parce que c’est ce qu’elle aurait voulu. Elle était jeune quand Aristote l’a épousée, et il avait environ 37 ans. Ça donne donc l’impression qu’il l’aimait beaucoup.