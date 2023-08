Ce livre a disparu quand Anne Boleyn a été exécutée. Aujourd'hui, il refait surface

Bien que l'on ne sache pas exactement de quelle façon le livre a été transmis à ces femmes, Natalie Grueninger, spécialiste d'Anne Boleyn, suggère qu'il a été offert par la reine à une femme nommée Elizabeth Hill. Cette dernière a grandi près du château d’Hever et son mari, Richard Hill, était sergent chargé de la cave du roi à la cour d'Henri VIII. Des documents attestent que la famille Hill jouait aux cartes avec le roi et il est possible qu'une amitié entre Elizabeth et la reine ait incité cette dernière à lui transmettre son livre de prières avant son exécution. « Cette famille élargie du Kent a veillé sur le livre après la mort d'Anne, ce qui était un acte incroyablement courageux et audacieux étant donné qu'il aurait pu être considéré comme une trahison », explique Natalie Grueninger, autrice de podcasts et du livre The Final Year of Anne Boleyn.