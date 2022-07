Ce qu'il reste des frontières de l'empire romain : la via Appia

LE DÉPART

Pour suivre la via Appia, j’avais espéré commencer par le commencement. Je me suis vite aperçue qu’il n’avait pas encore été découvert.

Les premiers pavés sont probablement enfouis aux abords de ce qui est aujourd’hui un rond-point encombré au centre de Rome. Pour les localiser sans paralyser l’activité urbaine, le ministère de la Culture a creusé de petites mais profondes tranchées dans la chaussée – sans succès pour l’instant.

Quelques kilomètres plus au sud se trouve le parc régional de l’Appia Antica, la partie la mieux préservée et la plus praticable du circuit. La voie serpente depuis le centre de Rome jusqu’à sa périphérie, bordée de part et d’autre par quelque 400 sites archéologiques : des villas romaines couvertes de mosaïques, des catacombes chrétiennes labyrinthiques contenant un demi-million de morts, des sépultures d’esclaves et de jeunes filles de la haute société. Sur une pierre tombale, on peut lire : « Arrête-toi, étranger et contemple ce petit monticule de terre sur la gauche, où sont enfermés les os d’une personne de valeur. »

Le parc régional archéologique accueillait 100 000 visiteurs par an avant la pandémie de Covid-19, tandis que le Colisée, situé à environ3 km plus au nord, en recevait plus de 7 millions. Le nouveau directeur du parc a établi un attrayant calendrier de concerts, de festivals et de journées du patrimoine. Tout cela semblait bien fonctionner par ce chaud après-midi d’automne : des parents pique-niquaient dans les champs autour d’un stade romain en ruine, tandis que leurs enfants combattaient avec de fausses épées de gladiateurs.

Il règne dans ce parc une tranquillité qui le distingue de tous les autres sites antiques de Rome. À mesure que les pavés s’étirent hors de la ville, les vestiges archéologiques s’amenuisent jusqu’à ne plus se réduire qu’à une colonne ou une statue solitaires dressées dans un champ verdoyant. Des pins parasols offrent de l’ombre, et, çà et là, surgissent des repères historiques et des fontaines. Enfin, le chemin atteint le McDonald’s et la via Appia disparaît.