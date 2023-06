Ce torchon a mis fin à la guerre de Sécession

Le 9 avril 1865, alors que les troupes de l'Union encerclent l’armée des États confédérés à Appomattox Court House, en Virginie, le général Robert Edward Lee décide qu'il n'a d'autre choix que d'entamer des pourparlers en vue d'une reddition. Il envoie un officier d'état-major à travers les lignes ennemies de l’Union pour demander un cessez-le-feu jusqu'à ce qu'il puisse rencontrer le brigadier général Ulysses Simpson Grant. Pour passer en toute sécurité, cet officier, qui était le capitaine R. M. Sims, a brandi un torchon blanc à franges, traversé par trois fines bandes rouges dans le bas.

Aujourd'hui, la moitié de ce torchon, connu sous le nom de Confederate flag of truce, est exposée dans une vitrine au troisième étage du Musée national d'histoire américaine de la Smithsonian Institution dans le cadre de l'exposition « The American Presidency ». Aujourd'hui jauni par le temps, cet objet ancien, bien souvent oublié, a joué un rôle clé dans l'un des moments les plus cruciaux de l'histoire des États-Unis. « C'est un trésor national », déclare James Ferrigan, consultant en vexillologie et membre du bureau de la North American Vexillological Association, une association à but non lucratif consacrée à l'étude des drapeaux. « Ce drapeau a permis d’entamer la discussion qui a mis fin au conflit le plus sanglant de l'histoire des États-Unis. »

SYMBOLE DE LA TRÊVE OU MONUMENT DE LA DÉFAITE ?

Le 9 avril 1865, le drapeau ouvre la voie à une rencontre cordiale entre les généraux Lee et Grant. Cinq jours plus tard, John Wilkes Booth assassine le président Abraham Lincoln. Les combats entre le Nord et le Sud ont duré encore un an et demi, jusqu'à ce que le président Andrew Johnson déclare officiellement la fin du conflit en août 1866. Cependant, nombreux sont ceux qui considèrent la reddition à Appomattox Court House comme le véritable point final de la guerre de Sécession.

Au grand dam du capitaine Sims, le drapeau blanc a fini entre les mains de l'Union. « Le colonel Whitaker m'a demandé si je voulais bien lui donner le torchon que j'avais utilisé comme drapeau pour le préserver. Je lui ai répondu : "Je vous verrai d'abord en enfer ; c'est suffisamment humiliant d'avoir eu à le porter et à l'exhiber, et je ne vous laisserai pas le conserver comme un monument de notre défaite" », a-t-il écrit dans une lettre de mai 1886 décrivant son rôle dans la reddition.

Après la guerre, le général Philip Sheridan a offert le drapeau blanc à l'épouse du général George Custer, Elizabeth Bacon Custer, « en la remerciement pour les loyaux services rendus par son mari ». À sa mort, elle l'a légué au United States National Museum, précurseur des musées nationaux actuels. Il fait partie de la collection nationale depuis 1936. À un moment de l’histoire, le drapeau a été coupé en deux ; on ignore encore où le morceau manquant se trouve.