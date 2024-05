Ces résistantes françaises ont changé le cours de la Seconde Guerre mondiale

ANDRÉE DE JONGH

Surnommée la « Factrice », Andrée « Dédée » de Jongh dirigea le réseau Comète, un réseau secret actif en Belgique et en France sous l’Occupation dont la mission était d’évacuer et de mettre en sécurité les soldats et aviateurs alliés tombés en territoire ennemi. Avec son réseau, elle leur fournissait des habits civils et de faux papiers d’identité puis les menait de lieu sûr en lieu sûr avant de leur faire traverser la frontière franco-espagnole dans les Pyrénées. Là, les responsables consulaires britanniques prenaient le relais et les évacuaient par Gibraltar. Le réseau Comète secourut 800 soldats alliés au total, et Dédée de Jongh effectua personnellement des dizaines de voyages à pied. Un pilote britannique qu’elle aida la décrivit comme « une jeune fille frêle qui semble avoir vingt ans, très jolie, agréable, gentille, joyeuse et simple. »