Cet homme a défié les lois antiasiatiques durant la Seconde Guerre mondiale

Le jeune homme et sa petite amie se promenaient dans une rue de San Leandro, en Californie, lorsque la police leur ordonna de s’arrêter. C’était le 30 mai 1942, et les officiers demandèrent à l’homme pourquoi il ne s’était pas conformé aux ordres militaires qui interdisaient aux Nippo-Américains, c’est-à-dire les Américains d’origine japonaise, de se rendre sur la côte ouest. L’homme, qui dit s’appeler Clyde Sarah, insista auprès de la police sur le fait qu’il était Hawaïen, et non Japonais.

Peu convaincus, les officiers arrêtèrent « Clyde Sarah », qui était en réalité Fred Toyosaburo Korematsu. Il avait refusé d’obéir à l’ordre qui obligeait les Nippo-Américains à se rendre dans des camps d’incarcération, et avait changé de nom pour tenter d’éviter d’être repéré. Ce jour-là, sa volonté de défier la loi le fit arrêter.

Fred Korematsu se défendit, soutenant qu’il était contraire à la Constitution américaine de détenir un groupe de personnes au nom de la nécessité militaire. Son affaire alla jusqu’à la Cour suprême, où la décision portant son nom devint l’un des arrêts les plus célèbres de l’institution. Korematsu entra dans l’Histoire en tant qu’icône des droits civiques des Nippo-Américains. Il mourut en 2005, à l’âge de 86 ans.

L’EXCLUSION ANTIASIATIQUE

Né à Oakland en 1919, Korematsu eut ce que l’on pourrait appeler une enfance américaine. Mais il fut également soumis au sentiment antijaponais et à la discrimination, courants à l’époque en Californie et à travers le pays. Les immigrants asiatiques ne pouvaient pas être naturalisés et obtenir la citoyenneté américaine et, bien que la Californie eût la plus grande population nippo-américaine du pays, elle était aussi le théâtre d’un intense sentiment antiasiatique et antijaponais. Selon les termes de la commission gouvernementale qui enquêta plus tard sur l’incarcération des Japonais, les Nippo-Américains en Californie « étaient effectivement exclus de toute participation aux affaires sociales et économiques ».