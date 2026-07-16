Ces huit résistantes françaises ont défié l’Occupation

GENEVIÈVE DE GAULLE

Geneviève de Gaulle naquit le 25 octobre 1920 dans le Gard. Avant ses quinze ans, son père, le frère aîné de Charles de Gaulle, lui fit lire une traduction de Mein Kampf pour qu'elle mesure la menace du nazisme.

Étudiante en histoire, elle rejoignit le réseau du Musée de l'Homme en 1941, l'une des toutes premières organisations de résistance en zone occupée. Elle multiplia les missions de renseignement, distribua des tracts et convoya du courrier jusqu'en Espagne. Elle intégra ensuite Défense de la France, dont elle distribuait le journal clandestin dans les rues de Paris. Seule femme du comité de rédaction, elle y signa sous le pseudonyme de Gallia deux articles consacrés à son oncle, pour présenter aux lecteurs ses ambitions. Peu avant, elle lui avait écrit une lettre où elle disait vouloir « servir de toutes [ses] forces ».

Le 20 juillet 1943, elle tomba dans une souricière qui servait de boîte aux lettres au mouvement, et fut arrêtée par la Gestapo française. Déportée à Ravensbrück, elle y retrouva l'ethnologue Germaine Tillion et, à la fin de la guerre, fut enfermée au cachot sur ordre d'Himmler, qui espérait pouvoir échanger la nièce du général contre des prisonniers politiques allemands. Cette mise à l'écart lui sauva la vie.

Libérée en 1945, elle consacra la seconde moitié de son existence à la lutte contre la misère, à la tête d'ATD Quart Monde. Charles de Gaulle lui dédia le premier tome de ses Mémoires de guerre en la décrivant comme « un soldat de la France Libre ». Elle mourut le 14 février 2002, et entra au Panthéon treize ans plus tard.