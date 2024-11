Amazonie, histoire d’un malentendu

Par une chaude journée de juin 1542, le voyageur espagnol Francisco Orellana, alors en pleine exploration de la forêt amazonienne, est attaqué par un groupe d’Amérindiens. Une certaine vivacité dans le combat, de longs cheveux, des « traits féminins »… Il n’en fallut pas plus au voyageur pour voir dans ce petit groupe l’incarnation des féroces « Amazones », ces guerrières légendaires de la mythologie grecque. Son récit attire l’attention en Europe et va baptiser la plus grande forêt tropicale du monde : Amazonie. Cela n’a pourtant strictement rien à voir avec le lieu. « Les Européens n’ont pas demandé le nom de la forêt aux Amérindiens – or, comme l’Amazonie s’étend sur cinq millions de kilomètres carrés (plus que l’Europe), il y avait sans doute beaucoup de noms différents » souligne l’anthropologue François-Michel Le Tourneau, auteur d’Amazonie, histoire, géographie, environnement.