Amazonie : images rares de peintures rupestres millénaires

Après des heures de marche au milieu d’un feuillage dense, nous arrivons enfin dans un canyon sombre situé sur une corniche étroite à côté d’une falaise verticale. Nous nous trouvons sur le site Los Gemelos (« Les Jumeaux »). Le magnifique art rupestre qui décore les lieux représente des raies, des loutres et des tortues, et est farouchement protégé par des abeilles. Cette fois-ci, ce sont des abeilles à miel, bien plus virulentes.

En moins d’une demi-heure, l’équipe compte collectivement plus d’une centaine de piqûres. Nous décidons donc de battre en retraite, mais les abeilles nous suivent ; la paroi rocheuse que nous devons escalader à l’aide d’une corde est vite embouteillée. Castaño-Uribe et moi attendons pour descendre lorsqu’il décide qu’il ne supporte plus de se faire piquer. Il contourne la corde et, accroupi, escalade la falaise presque verticale de 10 mètres, sautant de racine en racine, de branche en branche, tel Tarzan. Voulant moi aussi échapper aux abeilles, je le suis, et malgré mes quinze ans de moins, j’ai du mal à le suivre.

Chaque matin, nous partons en hélicoptère puis à pied, gravissons des pentes abruptes et densément boisées, descendons en rappel le long de falaises et utilisons des échelles pour nous déplacer dans des canyons sombres et humides. Moins d’une demi-heure après le début de l’une de nos ascensions, je suis à deux doigts de m’effondrer à cause de mes choix vestimentaires blindés : je porte un pantalon treillis épais, deux chemises, des gants, une moustiquaire de tête, et une paire de guêtres pour me protéger des morsures de serpent. Je suis prêt à tout pour me protéger des ennemis, réels ou imaginaires.