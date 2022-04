En Amérique du Sud, le monde secret des tépuis

Six ans plus tard, en 2012, un hélicoptère nous déposait, Bruce et moi, au sommet de ce tepui, le mont Weiassipu, et je l’ai aidé à descendre en rappel dans le gouffre. Nous avons passé cinq jours à camper au fond de la fosse et à ramper la nuit dans ce qu’il a décrit comme « un monde perdu dans un monde perdu ». Puis, il a fini par dénicher un minuscule bufonidé qu’il a identifié comme le « chaînon manquant » dans la biologie évolutive des tepuis. Un seul spécimen de cette espèce, Oreophrynella weiassipuensis, avait été trouvé par des spéléologues en 2000 ; or, comme il avait été mal conservé, on en savait très peu sur lui ou sur sa relation avec d’autres représentants du genre Oreophrynella.

L’« Oreo », comme l’appelle Bruce, est brun chocolat, et grand environ comme l’ongle du pouce. Ses pattes à quatre doigts sont une adaptation évolutive lui permettant de grimper avec une agilité sans pareille. C’est la septième espèce connue du genre. Chaque espèce vit séparée des autres ; six ne se trouvent que sur les sommets de leurs propres tepuis et la septième dans les forêts de nuages du bassin de la Paikwa.

Toutes ont suivi des trajectoires évolutives distinctes, mais au moins deux d’entre elles partagent une adaptation qui leur permet d’échapper aux prédateurs. Par exemple, si une tarentule ou un scorpion les attaque, ces bufonidés se roulent en boule et se laissent tomber, rebondir sur les branches, les lianes, les feuilles ou les surfaces rocheuses jusqu’à être hors de danger.

Bruce avait photographié et capturé une autre grenouille au sommet du Weiassipu et voulait l’étudier davantage. Ses pattes arrière étaient celles des grenouilles arboricoles, conçues pour grimper. Au vu de sa taille, de sa couleur brune et de son ventre tacheté de blanc, il était convaincu d’avoir affaire à une nouvelle espèce du genre Stefania.

Depuis des années, Bruce et son collaborateur, le biologiste belge Philippe Kok, travaillaient à construire l’arbre phylogénétique des Stefania. En cartographiant l’ADN d’autres Stefania, les deux chercheurs avaient conclu à l’existence d’espèces manquantes.