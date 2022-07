Comment les nations autochtones d'Amérique du Nord réaffirment leur souveraineté

Partout sur l’île de la Tortue – nom autochtone pour l’Amérique du Nord, issu de récits originels où le monde reposait sur une carapace de tortue –, ses premiers habitants revendiquent un statut auquel ils n’ont jamais renoncé et changent ainsi leur vie et celle de leurs voisins. Cela va de la police tribale du Montana, qui défend son droit de détenir des non-autochtones soupçonnés de délits sur ses terres, jusqu’à des conseils d’administration au Canada qui consultent les représentants autochtones et gouvernementaux, et supervisent conjointement les sujets environnementaux sur plus de 4,4 millions de km2, soit environ 40 % du pays.

Plus de 42 % des tribus officiellement reconnues aux États-Unis n’ont pas de réserve homologuée par le gouvernement fédéral ou des États. Et les réserves des tribus qui possèdent ce statut ne représentent qu’une infime fraction de ce qu’elles étaient par le passé. Les populations autochtones sont parmi les plus pauvres et parmi celles dont la santé est la plus précaire du continent. Les femmes, en particulier, sont confrontées à la violence dans des proportions terrifiantes. Plus inquiétant pour les militants, les gouvernements américain et canadien conservent le pouvoir de démanteler à tout moment les victoires autochtones.

Malgré tout, Saya Masso garde espoir : « Le monde ne sait pas que nous sommes égaux. Mais nous arrivons de mieux en mieux à le lui dire. »

QUE LES JEUX COMMENCENT

Choctaw • Oklahoma. Le territoire des Choctaws était la belle plaine du Mississippi. Les premières décennies de la nation avec les nouveaux États-Unis furent plutôt pacifiques – les Choctaws se joignirent même à eux contre la Grande-Bretagne et ses alliés autochtones lors de la guerre de 1812. Malgré leur alliance, les Choctaws devinrent en 1830 la première des plus de quarante nations forcées de quitter leur pays natal et de s’installer dans ce qu’on appelait alors le Territoire indien (aujourd’hui l’Oklahoma). Leur périple inaugura la tristement célèbre Piste des larmes. En échange de la cession de leurs terres, les Choctaws firent une demande capitale : la souveraineté. Dans le traité, les États-Unis promettaient qu’« aucun territoire ni État n’aura jamais le droit d’adopter des lois pour le gouvernement de la nation choctaw [...] et qu’aucune partie des terres qui lui sont accordées ne sera jamais comprise dans un territoire ou un État. »

La promesse ne fut pas tenue. Au cours des décennies suivantes, une grande partie de la nouvelle patrie choctaw fut partagée entre d’autres nations autochtones. Le reste fut converti de terres communautaires en terres privés et distribué aux membres de la tribu, qui se virent souvent contraintes de les vendre à des colons. En 1907, le Territoire indien fut intégré au nouvel État d’Oklahoma. Les nations autochtones qui étaient installées en dehors de l’État subirent des pertes semblables. Aujourd’hui, la réserve moyenne ne représente que 2,6 % de la superficie de la région originelle.

Le gouvernement s’attaqua non seulement aux terres tribales, mais aussi aux tribus elles-mêmes en fixant des dates pour les « supprimer » en tant qu’entités juridiques. Les Choctaws passèrent à deux doigts de l’extinction. D’autres nations n’eurent pas autant de chance.

S’il y a un début à la transformation radicale en train de s’opérer dans l’Amérique autochtone, c’est peut-être l’adoption de la loi sur l’autodétermination des Indiens, en 1975. Votée sous la pression d’activistes autochtones, elle institua des mécanismes permettant aux tribus de mettre sur pied et, surtout, de diriger leurs propres programmes. Pour les Choctaws, cela signifiait rétablir leurs danses et leur langue, supprimées par les missionnaires. Et cela signifiait aussi pouvoir disputer ouvertement des parties d’ishtaboli – un jeu traditionnel qui avait été interdit dans les anciens pensionnats pour Indiens –, pour la première fois depuis des décennies.

Pendant ce temps, les nations de toute l’île de la Tortue se battaient pour échapper aux législations des États qui restreignaient leurs actions, les empêchant souvent de se doter d’une base économique. La Cour suprême des États-Unis établit alors que les nations autochtones n’étaient plus soumises aux multiples dispositions locales ou étatiques, et le Congrès adopta en 1988 une loi qui leur ouvrit la voie pour gérer les activités liées aux jeux de hasard.

Aujourd’hui, la nation choctaw compte sept casinos dans le sud-est de l’Oklahoma – et plus de 200 000 membres inscrits. Elle est devenue une force économique puissante, responsable de près de 100 000 emplois. Et elle est en train de reconstituer son assise territoriale, après avoir acheté quelque 24 000 ha. Avec les revenus provenant de leurs casinos et de leurs entreprises, les Choctaws construisent des routes, financent des écoles, mettent en place des dispensaires et bâtissent des résidences pour leurs aînés.

« La souveraineté est à la base de tout ce que nous faisons », m’explique Sue Folsom, chargée du projet culturel pour la nation, qui a d’ailleurs supervisé le développement du nouveau centre culturel ouvert l’an dernier.

RENOUVELER LE MONDE

Karuk • Californie. « Les prières karuks ne ressemblent pas à des prières chrétiennes, fait remarquer Leaf Hillman. Je ne ferme pas les yeux et je n’incline pas non plus la tête. » Leaf est l’ancien directeur des ressources naturelles et de la politique environnementale de la tribu karuk. Il officie aussi lors des Pikyávishs, les cérémonies annuelles du renouveau du monde. Et il a été le principal stratège d’une lutte ayant abouti à l’un des accords environnementaux les plus importants en

Amérique du Nord depuis longtemps. Mais j’aime penser à lui comme à celui qui a contribué à gâcher le grand jour du milliardaire d’Omaha, au Nebraska, Warren Buffett.

Le matin de notre rencontre, Leaf Hillman se tient à côté de Bill Tripp, à présent directeur des ressources naturelles. Nous nous trouvons sur une crête, regardant le centre du monde.

À nos pieds, en effet, la rivière Salmon et le Klamath se ruent dans une cuvette bordée de pics montagneux. Près de la confluence, le site de Katimîin – un ancien village karuk, et l’un des endroits où les Karuks renouvellent le monde. La cérémonie de renouveau du monde vise à mettre en harmonie le peuple karuk et les processus vivants qui l’entourent. Les humains peuvent perdre de vue l’équilibre entre donner et prendre. Les rites cherchent à le rétablir.

Pour Bill Tripp, « les prières sont des outils pédagogiques. C’est une codification de nos procédés de gestion – ce que nous avons appris en survivant dans ce lieu depuis très, très longtemps. La prière dit : “Voilà ce que nous faisons avec le feu, voilà ce qui se passe dans l’eau.” »

Les deux hommes sont nés et ont grandi près du Klamath, qui prend sa source dans l’Oregon et se jette dans l’océan Pacifique, à l’extrême nord de la Californie. Le cours d’eau sinue à travers des paysages forestiers d’une diversité spectaculaire. La culture karuk est façonnée par le Klamath – d’ailleurs, les Karuks ont été désignés par un mot signifiant « en amont ». Leurs voisins, un peu plus bas, sont les Yuroks, dont le nom signifie « en aval ».

Les énormes migrations de saumons qui remontent le fleuve Klamath pour frayer constituent leur plus grande ressource. Ou plutôt, qui remontaient. Réputé pour son saumon chinook (Oncohynchus tshawytscha), le fleuve abritait autrefois la troisième plus grande montaison de saumons des États-Unis continentaux. Aujourd’hui, leur nombre est réduit de 90 %.