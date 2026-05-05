Compagnons, offrandes ou nourriture : le rôle complexe des chiens chez les Mayas

Bien avant l'apparition des clubs canins, des éleveurs amateurs et des refuges pour animaux, les Mayas pratiquaient le commerce de chiens sur de longues distances.

« Le chien est le plus ancien animal domestiqué du monde » affirme Elizabeth Paris, archéologue spécialisée en civilisation maya à l’université de Calgary (UCalgary) et exploratrice National Geographic. « Les Mayas accordaient une grande importance à ces relations et, pour être honnête, ils ont consacré beaucoup de temps et d'énergie à se procurer des races de chiens spécifiques et à les élever ».

La façon dont les Mayas percevaient les chiens n'a pas toujours été claire. Mais de nouvelles recherches, notamment menées par Elizabeth Paris, ont permis d'en savoir plus sur la place qu'occupaient les chiens au sein de leur culture et de leur économie. C'est une histoire captivante qui mêle argent, sacrifices et statut social.

QUE SAVONS-NOUS DES CHIENS CHEZ LES MAYAS ?

Les écrits coloniaux fournissent quelques indices sur le rôle des chiens dans la civilisation maya. L'évêque franciscain Diego de Landa, tristement célèbre pour avoir mené une inquisition et brûlé de nombreux codex mayas remplis de savoirs culturels au 16e siècle, a par la suite écrit sur la place des chiens dans la société maya, notamment en tant que victimes de sacrifices rituels. Il décrit notamment des chiens blancs tachetés de noir qui étaient sacrifiés lors de fêtes liées à la culture du cacao.

Les pratiques mayas décrites à l'époque de la conquête espagnole ne sont pas forcément fiables ni attribuables aux Mayas des siècles voire des millénaires précédents, les cultures évoluent parfois. Mais pour les périodes plus anciennes, les chercheurs continuent de trouver des indices sur le rôle des chiens au sein des sociétés mayas. Des chiens présentant ces caractéristiques, blancs avec des taches foncées, apparaissent sur des vases mayas et d'autres représentations. « Je pense qu'il s'agit d'une race de chien très répandue à cette époque » explique Ashley Sharpe, archéologue au Smithsonian Tropical Research Institute.

Certains vases révèlent un rôle plus précis. Sur au moins quatre représentations différentes, on peut voir des chiens, parfois blancs avec des taches foncées, marcher ou se tenir debout sous le hamac d'un souverain que l'on transporte. Certains ont interprété ces représentations comme des processions funéraires pendant lesquelles les chiens jouaient le rôle d'une sorte de guide vers l'au-delà. Mais Elizabeth Paris estime qu'elles illustrent seulement la façon dont certains souverains voyageaient, le chien jouant un rôle de compagnon ou une sorte de symbole de statut social. Certaines représentations montrent même des chiens portant une sorte d'écharpe ou d'accessoire.

Si les écrits et les représentations artistiques ne permettent de comprendre que partiellement la place des chiens dans la société maya, les découvertes archéologiques révèlent des liens entre les chiens et les différents sites mayas remontant à plusieurs siècles.

Des chercheurs ont utilisé les profils chimiques d'os de chiens pour déterminer où étaient nés ces derniers. Les animaux absorbent des éléments chimiques présents dans leur alimentation et les variations de ces éléments, appelées isotopes, dépendent du type d'aliments et de leur lieu de production.

En 2018, Ashley Sharpe et ses collègues ont rendu compte de liens entre des chiens enterrés dans deux cités mayas situées dans l'actuel Guatemala, Kaminaljuyu et Ceibal. Ces deux sites ont été occupés entre environ 700 et 350 avant J.-C., au milieu de la période préclassique, lorsque les Mayas ont commencé à construire des colonies de peuplement, et jusqu'en 900 après J.-C., à la fin de la période classique lorsque la civilisation a développé son système d'écriture et érigé de nombreuses pyramides. Ils ont découvert que certaines dépouilles de chiens trouvées à Ceibal, une région de plaine calcaire, provenaient de régions montagneuses telles que Kaminaljuyu, tandis que certaines dépouilles trouvées à Kaminaljuyu provenaient de régions de plaine.

Selon Ashley Sharpe, « cela indiquait que les chiens avaient dû, d'une manière ou d'une autre, monter et descendre des montagnes ». Mais ils ne l'ont probablement pas fait de leurs propres pattes. Pratiquement tous les chiens qu'elle a observés lors de fouilles archéologiques étaient assez petits.