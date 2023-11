Quelle taille faisait vraiment Napoléon ? Le débat fait encore rage.

Des études ont montré qu’une petite taille va de pair chez certains hommes avec une détérioration de leur qualité de vie. Dans une étude de 2017, par exemple, des chercheurs ont constaté que les hommes victimes de discrimination en raison de leur taille (ou qui voulaient simplement être plus grands) étaient moins satisfaits de leur vie que les hommes plus grands. Une étude de 2014 a également révélé que la taille des hommes influence la perception qu’a la société de leur partenaire, de leur participation dans les tâches ménagères, de leurs revenus et même de l’âge auquel ils se marient. Par ailleurs, les personnes de grande taille seraient plus nombreuses à se voir confier des postes à responsabilité et seraient davantage respectées par la société.

Mais alors, le complexe de Napoléon existe-t-il vraiment ? De petites études ont démontré que les hommes de petite taille sont plus susceptibles de prendre davantage de risques que leurs homologues plus grands, en particulier en présence de ces derniers, et d'engranger plus de ressources lors d’un jeu face à un adversaire masculin de plus grande taille. On ignore cependant si leur comportement est dû à leur ambition personnelle ou s’il s’agit simplement d’une réponse à une forme de discrimination.

Ce qui est sûr, c’est que ce concept de complexe de Napoléon permet aux gens de mépriser les hommes plus petits. C’est devenu un « stéréotype insidieux et blessant », écrit Tanya Osensky dans son livre Shortchanged, et cela fait partie d’une stratégie plus large de rabaissement et même d’humiliation publique des personnes de petite taille.