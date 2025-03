Miroir magique au mur, objet de pouvoir et de mystère

« Le miroir dans Blanche-Neige n’est pas un simple objet passif ; il sert d’instrument de pouvoir et de contrôle, dictant à la reine sa perception d’elle-même et des autres. Son omniscience renforce une hiérarchie rigide de la beauté, où la perte de suprématie entraîne des conséquences destructrices » explique Jack Zipes, auteur de Les contes de fées et l'art de la subversion .

Les magnifiques traits de la Méchante Reine, ses sourcils arqués, ses lèvres rouge sang et ses cils incroyablement longs, se reflètent dans son calice tandis qu'elle boit le breuvage qu'elle vient de préparer, bien décidée à éliminer cette concurrence qu’elle ne peut plus supporter. En quelques instants, elle se transforme de façon terrifiante sous nos yeux. « Elle est bien plus intéressante que Blanche-Neige », estime Maria Tatar, folkloriste émérite qui enseigne à Harvard. « Elle est la belle reine, sage et rusée, et devient la mégère qui n'est vue que par Blanche-Neige et qui est marginalisée. »