Qu'est-ce qu'une "bonne" sorcière de fiction ?

La menace monte encore au rythme de ses ricanements mauvais : « Je t'aurai ma belle, et ton petit chien aussi ». Elle fait suivre sa sentence d'une pirouette spectaculaire avant de disparaître dans un nuage de fumée rouge sang et une explosion.

Au moment où la horde de singes volants, l'un des plus terrifiants groupes d'animaux jamais mis en scène, s'envole pour exécuter ses ordres et enlever Dorothy et son chien Toto, la présence de la méchante sorcière de l'Ouest a tant cristallisé le stéréotype de la sorcière que les sorcières malfaisantes du petit et du grand écran qui suivront ne pourront que lui rendre hommage.

Pourtant, cette incarnation de méchante sorcière a failli ne jamais exister. Inspiré par la très glamour Méchante Reine de Blanche-Neige dans le film de Walt Disney sorti l'année précédente, le producteur du film, Mervyn LeRoy, voulait que la Méchante Sorcière soit tout aussi splendide et pensait à une élégante actrice du nom de Gale Sondergaard pour l'incarner. Celle-ci a décliné le rôle et Margaret Hamilton a été choisie le 10 octobre 1938, trois jours seulement avant le début du tournage. De la peinture verte a été généreusement appliquée sur son visage et ses mains, et la plus iconique des sorcières était née.