L’Amazone, un géant né de l’amour impossible entre la Lune et le Soleil

Il existe pour les peuples amazoniens trois niveaux de réalité : terrestre, céleste et souterrain, et toute action dans l’un de ces mondes aura des conséquences sur les autres. Étonnamment, l’Amazone est physiquement constitué de trois types de cours d'eau : le fleuve avec ses affluents, l'aquifère qui s’écoule en dessous à contre-sens et qui est dix fois plus large que l’Amazone, et enfin, des « rivières volantes », constituées de grands courants pluvieux. Ces rivières transportent d’ailleurs plus d’eau que l’Amazone lui-même, qui représente 15% de l’eau douce mondiale.