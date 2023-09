Bételgeuse pourrait-elle devenir une supernova de notre vivant ?

« Nous avons combiné l’analyse de la période de pulsation et les modèles d’évolution stellaire des étoiles massives », explique-t-il. L’astrophysicien explique qu’il existe différents modes de pulsation dans une étoile. Il existe un « mode de pulsation radiale fondamental [lequel définit] des étoiles dont la totalité de l’enveloppe stellaire pulse de manière synchrone », et un « mode harmonique, au cours duquel la moitié intérieure [de l’étoile] se dilate, tandis que la moitié externe se contracte et inversement ». « La différence la plus importante entre notre étude et les études précédentes », précise le Pr. Saio, « est que nous identifions la période de 2 200 jours comme le mode radial fondamental, tandis que la période de 420 jours avait été identifiée comme le mode fondamental dans les études précédentes ».

Ces phases sont plus ou moins longues en fonction de leur fractionnement, mais aussi du rayon moyen des étoiles. Plus une étoile de ce type est grande, plus les changements de modes sont longs. Or, des changements rapprochés indiquent un avancement vers une phase finale. En considérant la taille de Bételgeuse, les scientifiques supposent que « le cœur de l’étoile doit se trouver à l’étape finale de fusion du carbone et non plus de l’hélium », d’autant plus que la lumière qui nous parvient de la supergéante rouge a mis 700 ans pour nous parvenir. « Nos modèles prédisent que la fraction massique de carbone restante au centre serait inférieure à 0,17 ».