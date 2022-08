Contrairement à ce que l'on imagine, les Gaulois savaient écrire

Nombreux sont les mythes autour des Gaulois. Les aventures d’Astérix et plus largement l’engouement pour les peuples celtes charrient avec eux quelques croyances erronées. Un mythe qui a la peau dure ? Les Gaulois auraient boudé l’écriture. « Ce cliché est hérité d'un passage de La Guerre des Gaules, de César, souvent lu trop rapidement. César rapporte que les druides voulaient conserver le secret de leur pratique, et donc qu’ils évitaient l’usage de l’écriture. Mais il est aussi explicitement mentionné dans ce même passage que les Gaulois écrivaient pour les affaires courantes, et qu’alors, ils utilisaient l'alphabet grec » explique Coline Ruiz Darasse, épigraphiste.

Cette chargée de recherche CNRS à l'Institut Ausonius (Université Bordeaux-Montaigne) est à la tête d’un grand projet de recensement et de numérisation des inscriptions gauloises retrouvées en France. Il y en a aujourd’hui près de 800 (sans compter les inscriptions sur les pièces de monnaie), que les spécialistes ont commencé à étudier dès le 19e siècle. La somme de ces savoirs sera disponible en ligne dès le mois d’août 2022, sur le site du RIIG – le recueil informatisé des inscriptions gauloises. Parmi elles, un grand nombre de noms propres écrits sur des cruches, des pierres tombales, des bols...

« Je trouve ça à la fois incroyable et très émouvant de pouvoir lire ces noms écrits sur des objets du quotidien. Cela permet aussi d’avoir un accès direct à la langue gauloise. C’est un moyen privilégié d’en savoir plus sur ces populations celtiques, en contre-point de La Guerre des Gaules, qui est un récit de propagande écrit par César pour financer ses campagnes militaires » souligne Coline Ruiz Darasse. Parmi les exemples que l’on peut désormais consulter en ligne, il y a aussi cette dédicace au dieu des forgerons, Ucuetis, gravée sur une stèle et retrouvée à Alésia, lieu de la reddition de Vercingétorix face à César. « C’est intéressant : d’une part, cela a appuyé l’identification du lieu. En effet, la pierre mentionne "in Alisiia" à la dernière ligne, c’est-à-dire "à Alésia". Et d’autre part, quelques années plus tard, des fouilles archéologiques ont découvert une forge à cet endroit, venant confirmer le sens du texte et l’identité du dieu » s’enthousiasme la chercheuse.