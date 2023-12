Piandj, l'ancien empire méconnu de la Route de la soie

Sa redécouverte a suscité des comparaisons avec le Machu Picchu à cause de son importance historique, voire tout simplement du spectacle qu’il offre. Les archéologues l’ont nommé Kala-i Kukhna, ou château de Karon, la « forteresse située en hauteur ».

En 2012, Yusufsho Yakubov, archéologue en chef de l’ Académie nationale des sciences du Tadjikistan , a été appelé dans le district de Darvoz pour enquêter sur un amas de gravats incongru situé au-dessus du petit village de Ruzvat, aux confins occidentaux du massif du Pamir. Carrefour commercial et impérial durant des siècles, le Tadjikistan est jonché de citadelles abandonnées depuis bien longtemps et de caravansérails construits à l’apogée de la Route de la soie .

Attelée à la tâche sur le monticule, l’équipe de Yusufsho Yakubov a commencé à mettre au jour un édifice intact de six mètres de côté environ dont les murs de briques étaient surmontés d’un dôme. Une inspection plus approfondie a conduit Yusufsho Yakubov a conclure qu’il s’agissait d’un « temple du feu » qui aurait abrité une flamme éternelle, une relique de la religion zoroastrienne qui se diffusa depuis la Perse au 6 e siècle avant notre ère avec l’avènement de l’ Empire achéménide .

D’autres découvertes n’ont pas tardé à suivre. Des mausolées archaïques parsemaient les collines environnantes. Les fouilles d’un supposé observatoire et temple de l’eau, ainsi que les vestiges d’un mur de défense imposant, ont étayé les soupçons de Yusufsho Yakubov quant à la possibilité que Karon ait pu être un lieu jouissant d’un prestige cérémoniel particulier. Des signes qu’on y produisait du vin et qu’on y traitait l’or trahissent une économie florissante. Des pièces trouvées non loin du temple du feu remontent au 2e siècle de notre ère.