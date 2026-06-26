Que sait-on des Shakers, cette secte connue pour la chaise du même nom ?

Thomas Merton a dit : « La grâce étrange de la chaise Shaker est due au fait qu’elle a été fabriquée par une personne capable de croire qu’un ange puisse apparaître et s’asseoir dessus ». Cet élégant objet a été créé par une secte religieuse fondée à Manchester, en Angleterre, au 18e siècle. Anciennement connu sous le nom de « Croyants dans la Deuxième apparition du Christ », le groupe a été surnommé les « Shakers » (à ne pas confondre avec les Quakers) en raison des danses extatiques qui faisaient partie de leur culte. La secte a fait son arrivée aux États-Unis avec Ann Lee, qui fuyait la persécution en Angleterre et a navigué jusqu’en Amérique avec huit fidèles.

Jésus a dit : « Soyez donc parfaits ». Les Shakers l’ont pris au pied de la lettre, créant des sociétés utopistes au sein desquelles leurs membres pouvaient travailler et prier. Tout au long de leur histoire, les Shakers ont établi environ 20 colonies aux quatre coins des États-Unis. Pour les intégrer, il fallait être prêt à rester célibataire, à obéir aux anciens (hommes et femmes) et à confesser en public ses péchés.

DES PRINCIPES DIRECTEURS

L’un des principes fondamentaux de la secte était l’égalité entre les hommes et les femmes. Tout le monde était le bienvenu, y compris les personnes noires, autochtones et juives. En raison de la chasteté des Shakers, les enfants intégraient la communauté au moyen de l’adoption, d’un apprentissage ou d’une conversion. La communauté offrait un lieu sûr aux orphelins, veuves et familles dans le besoin. Ses membres ne pouvaient pas voter, mais ils débattaient sur des questions comme l’abolition de l’esclavage, les droits du travail et le suffrage universel.