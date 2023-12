Krampus, le "diable de Noël" qui a conquis les États-Unis

C’est après 1899, lorsque le gouvernement autrichien a cédé le contrôle de la production de cartes postales de la nation, entraînant ainsi le développement de l’industrie, que l’image de Krampus a commencé à être utilisée par les manufacturiers. Entre cette date et la Première Guerre mondiale, des entreprises allemandes vendaient des cartes de Noël à l’effigie de Krampus en Allemagne, en Autriche et dans d’autres pays sur lesquelles figuraient les phrases suivantes : « Gruss vom Krampus » (Meilleurs vœux de la part de Krampus) ou « Brav Sein » (Sois sage).

Ces cartes pour adultes ont donc représenté Krampus de manière kitch ou ironique bien avant que les Américains organisent leur premier barathon Krampus. Selon Monte Beauchamp, fabriquer des cartes à l’effigie de Krampus pour les enfants et les adultes était sans doute un moyen pour les entreprises de vendre plus.

En Autriche et dans certaines régions d’Allemagne, des hommes se déguisent encore en Krampus pour effrayer les enfants lors de la Krampusnacht (la nuit de Krampus, en français), qui a lieu le 5 décembre. En revanche, pas d’enfants lors de la Krampuslauf (course de Krampus), au cours de laquelle les hommes s’enivrent avant de courir dans les rues vêtus de leurs terrifiants costumes. Aux États-Unis, la plupart des célébrations en l’honneur de Krampus consistent également à se déguiser et à boire. Des festivités qui ressemblent beaucoup à la manière dont les Américains fêtaient Noël avant que cette célébration ne devienne la fête des enfants, placée sous le signe de l’échange de cadeaux.

« Avant le 19e siècle, Noël n’était pas une fête tranquille que l’on célébrait à la maison », explique Stephen Nissenbaum, auteur du livre nommé au Prix Pulitzer et intitulé The Battle for Christmas (La bataille pour Noël). C’était plutôt des festivités endiablées. Une sorte de croisement entre Halloween, le Nouvel An et Mardi gras ».