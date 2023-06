Ces quatre maîtresses royales ont marqué l'histoire de France

Henri fut proclamé roi sous le nom d’Henri II. Bien qu'il fut marié longtemps à Catherine de Médicis qui lui donna sept enfants qui survécurent tous, sa relation avec Diane de Poitiers dura des décennies. Elle s'occupa de ses enfants, prit soin des joyaux de la couronne de France et écrivit même ses lettres qu'elle signait de leur deux noms combinés : « HenriDiane ».

En 1599, Henri fut blessé lors d'une joute, toujours vêtu de noir et blanc. Alors que le roi mourrait lentement d'une septicémie, la reine interdit à sa maîtresse de se rendre à son chevet. Après sa mort, Diane de Poitiers vécut en exil. Elle mena une vie confortable dans son grand château jusqu'à sa mort, probablement empoisonnée par une concoction à base d'or alors censé préserver sa jeunesse.

MADAME DE POMPADOUR (1721-1764)

Jeanne-Antoinette Poisson, marquise de Pompadour, plus connue sous le nom de « Madame de Pompadour », fut l'une des maîtresses royales les plus aimées et les plus puissantes. Elle était issue d'une famille très éloignée des cercles royaux : son père, fonctionnaire, fuit le pays à la suite d'un scandale de corruption, la laissant avec sa mère, sans le sou. Cependant, à la suite d’une prédiction présageant qu'elle deviendrait un jour la maîtresse d'un roi, et grâce à un ami de son père, dont on suppose qu'il était en réalité son père biologique, elle reçut une éducation privée digne d’une maîtresse en titre.