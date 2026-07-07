L’histoire coloniale des États-Unis en cinq objets

L’Amérique coloniale ne correspond qu’à une période de 170 ans allant de la première colonie anglaise fondée à Jamestown, en Virginie, en 1607, au traité de Paris qui mit officiellement un terme à la révolution américaine en 1783. Les millions d’habitants de l’Amérique coloniale (peuples autochtones, colons européens, immigrants et esclaves) laissèrent des traces matérielles de leur existence. On pense notamment à un double portrait d’une mère et de son enfant, à un ouvrage de broderie réalisé par une jeune fille et à un document officiel qui définit une nation tout entière. Ces objets racontent des vies de l’Amérique coloniale, à la fois ordinaires et extraordinaires.

VISAGES DE L’AMÉRIQUE DES DÉBUTS

Réalisé entre 1671 et 1674, ce double portrait d’Elizabeth Clarke Freake et de son bébé, Mary (ci-dessus), est l'une des peintures de limners les plus raffinées de l’Amérique coloniale. Les limners, dont était l’auteur anonyme de cette œuvre que l’on appelle le « limner des Freake », étaient légion dans l’Amérique des origines. Ces artistes itinérants dont le nom dérive du verbe illuminate (« enluminer ») allaient de ville en ville pour produire des portraits de qualité variable et laissaient derrière eux des archives visuelles dans lesquelles se retrouvèrent de nombreux habitants de l’Amérique coloniale.

Certains limners étaient peu formés et peu familiers des conventions européennes et produisaient des portraits plus modestes et plus abordables. D’autres, comme le limner des Freake, étaient des peintres doués qui recevaient des commandites de l’élite coloniale et immortalisaient leur richesse matérielle par un traitement minutieux des étoffes et des textures. Le limner des Freake démontre tout son talent dans l’éventail de textures qu’il déploie sur sa toile, de la peau lisse de la mère et de l’enfant aux bijoux en or voyants d’Elizabeth en passant par les bouquets de rubans noirs et rouges ornant ses onéreuses manches en dentelle. Des examens de radiographie modernes par rayons X montrent que le limner des Freake a retouché cette œuvre après sa réalisation initiale. Il semble avoir ajouté le bébé, Mary, vers 1674, peu après sa naissance, et actualisé la tenue d’Élizabeth afin qu’elle reste à la pointe de la mode.

Ces reprises, combinées au luxe des détails de ce double portrait, trahissent la richesse du modèle. Elizabeth était l’épouse de John Freake, marchand et avocat prospère lui aussi peint par le limner des Freake. Ensemble, les Freake étaient l’une des familles les plus riches de Boston. Comme le fait observer le musée des arts de Worcester, les Freake bâtirent leur fortune sur le commerce des biens et des humains, car en effet le commerce triangulaire leur procura d’immenses profits.

UN VESTIGE MATÉRIEL DU PASSAGE DU MILIEU