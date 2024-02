Alexandre le Grand et Héphaestion étaient-ils plus qu’amis ?

Aujourd’hui encore, on considère Alexandre le Grand comme l'un des bâtisseurs d'empire les plus puissants de l'histoire. Pourtant, il n'a pas bâti son empire seul puisqu’il avait à ses côtés une armée de généraux, d'amis et d'alliés.

La nouvelle série dramatique de Netflix, Alexandre le Grand : Au rang des dieux analyse l'une des relations les plus importantes et les plus controversées d'Alexandre, celle qu'il entretenait avec Héphaestion, son compagnon d'armes le plus proche.