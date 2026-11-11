Antiquité : l’expédition désastreuse qui précipita le déclin d’Athènes

Dans son Histoire de la guerre du Péloponnèse, l’historien grec Thucydide décrit ainsi l’expédition athénienne menée en Sicile entre 415 et 413 av. J.-C. : « Cet appareil, le premier de cette importance sorti d’une seule ville, et composé de troupes grecques, était le plus brillant et le plus magnifique qu’on eût vu de ce temps. » Cette campagne allait pourtant tourner au désastre pour les Athéniens, le pire de leur histoire.

Six ans plus tôt, en 421 av. J.-C., Nicias, général athénien, avait obtenu une trêve dans la guerre qu’Athènes et Sparte se livraient. Mais de nombreux Athéniens n’attendaient qu’une chose : la reprise des hostilités. Parmi eux se trouvait un jeune aristocrate, Alcibiade, que ne motivaient que la fortune et la gloire, à en croire Thucydide. Ce dernier raconte qu’au début de 415 av. J.-C., une ambassade de la cité sicilienne de Ségeste (ou Egesta en grec ancien) arriva à Athènes. Invités à s’exprimer devant les citoyens, les ambassadeurs ségestiens expliquèrent que leur ville était en guerre contre ses voisines, Sélinonte et Syracuse.

Dans une tentative d’obtenir un soutien militaire, les Ségestiens avertirent les Athéniens que si leur cité venait à être défaite, Syracuse conquerrait la Sicile dans sa totalité et s’allierait à Sparte. Ils garantirent également aux Athéniens qu’ils avaient le soutien d’autres cités siciliennes et que Ségeste financerait la guerre, deux exagérations considérables. Nicias ne fut pas convaincu et jugea insensée une intervention. Alcibiade persuada cependant les citoyens que la Sicile pouvait devenir une source lucrative de revenus.