Antiquité : l’expédition désastreuse qui précipita le déclin d’Athènes
Au cinquième siècle avant notre ère, Athènes organisa une expédition pour prendre la ville sicilienne de Syracuse. Une grave erreur d’appréciation et une trahison allaient marquer le début du déclin de la puissance impériale athénienne.
Bataille navale dans le port de Syracuse. Gravure extraite de l’Histoire universelle illustrée des éditions Cassell (1882).
Dans son Histoire de la guerre du Péloponnèse, l’historien grec Thucydide décrit ainsi l’expédition athénienne menée en Sicile entre 415 et 413 av. J.-C. : « Cet appareil, le premier de cette importance sorti d’une seule ville, et composé de troupes grecques, était le plus brillant et le plus magnifique qu’on eût vu de ce temps. » Cette campagne allait pourtant tourner au désastre pour les Athéniens, le pire de leur histoire.
Six ans plus tôt, en 421 av. J.-C., Nicias, général athénien, avait obtenu une trêve dans la guerre qu’Athènes et Sparte se livraient. Mais de nombreux Athéniens n’attendaient qu’une chose : la reprise des hostilités. Parmi eux se trouvait un jeune aristocrate, Alcibiade, que ne motivaient que la fortune et la gloire, à en croire Thucydide. Ce dernier raconte qu’au début de 415 av. J.-C., une ambassade de la cité sicilienne de Ségeste (ou Egesta en grec ancien) arriva à Athènes. Invités à s’exprimer devant les citoyens, les ambassadeurs ségestiens expliquèrent que leur ville était en guerre contre ses voisines, Sélinonte et Syracuse.
Dans une tentative d’obtenir un soutien militaire, les Ségestiens avertirent les Athéniens que si leur cité venait à être défaite, Syracuse conquerrait la Sicile dans sa totalité et s’allierait à Sparte. Ils garantirent également aux Athéniens qu’ils avaient le soutien d’autres cités siciliennes et que Ségeste financerait la guerre, deux exagérations considérables. Nicias ne fut pas convaincu et jugea insensée une intervention. Alcibiade persuada cependant les citoyens que la Sicile pouvait devenir une source lucrative de revenus.
Sur les places publiques et dans les gymnases d’Athènes, jeunes et anciens commencèrent à parler avec enthousiasme de la possible expédition. Syracuse avait beau être distante de 500 milles nautiques, les citoyens soutenaient l’idée, convaincus qu’ils disposaient d’une marine puissante et de larges réserves financières. L’Ecclésia (l’assemblée) athénienne vota l’envoi d’une flotte contre Syracuse, placée sous le commandement d’Alcibiade, de Nicias et de Lamachos.
Puis, un matin, alors que les préparatifs de la flotte battaient leur plein, les Athéniens découvrirent à leur réveil que toutes les hermae (des colonnes de pierre portant le visage, le torse et parfois les parties génitales du dieu Hermès) avaient été mutilées. Les soupçons se portèrent sur Alcibiade et ses amis. Leur arrogance et leurs excès les faisaient passer pour des individus aux mœurs douteuses. Thucydide raconte que certains Athéniens les accusèrent non seulement d’avoir commis ce sacrilège mais également d’avoir parodié les mystères d’Éleusis, des rites religieux secrets, durant une nuit de débauche. Malgré le scandale, les Athéniens décidèrent qu’Alcibiade devait prendre la mer pour Syracuse. On le jugerait à son retour, à moins que l’on ne décide de le rappeler avant l’heure.
EN ROUTE POUR LA GUERRE
Le jour du départ, 5 100 hoplites (des fantassins lourdement armés) et 1 300 fantassins légers (dont des archers et des frondeurs), ainsi que des alliés athéniens et du personnel non combattant, embarquèrent à l’aube. Thucydide raconte comment l’ensemble des Athéniens descendirent au port pour dire au revoir à leurs amis et à leurs proches. Un héraut lança une prière, on chanta un hymne et l’on offrit des libations avant que les navires ne lèvent l’ancre. Toutefois, en arrivant en Sicile, rien ne se passa comme prévu : Ségeste ne disposait pas des ressources nécessaires pour livrer une guerre, et les autres cités de l’île n’étaient pas disposées à faire alliance avec Athènes.
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Nicias proposa une brève démonstration de force en soutien à Ségeste avant de rentrer à Athènes. Mais Alcibiade et Lamachos préférèrent rester en Sicile pour attaquer Syracuse. Les Athéniens déplacèrent donc leur armée à Catane, au nord de Syracuse, où ils établirent leur base opérationnelle. À Catane, un héraut athénien arriva à bord de la Salaminia, une trirème sacrée, avec l’ordre pour Alcibiade de rentrer à Athènes pour y être jugé. Alcibiade semble s’être plié à cet ordre et prit aussitôt la mer. Mais après avoir jeté l’ancre à Thourioï, dans le sud de l’Italie, Alcibiade s’échappa à Sparte, où il trouva l’asile. Plutarque écrit qu’Alcibiade, en apprenant que les Athéniens l’avaient condamné à mort, aurait déclaré : « Je leur montrerai que je suis en vie. » Dans un acte de défiance, il encouragea les Spartiates à envoyer un contingent en Sicile pour aider les Syracusains.
Pendant ce temps, Nicias et Lamachos attaquèrent Hyccara, village du nord de l’île, et réduisirent ses habitants en esclavage afin de se procurer de l’argent. Ils progressèrent ensuite par la mer de Catane à Syracuse, où ils débarquèrent sur une plage au sud du Grand Port de la ville. À l’aube, ils lancèrent une attaque surprise mais échouèrent et se replièrent à Catane pour y passer l’hiver.
Au printemps 414 av. J.-C., les Athéniens débarquèrent de nouveau à Syracuse. Nicias entreprit d’assiéger la ville et ordonna la construction de forts et de remparts sur le plateau des Épipoles, un terrain élevé d’importance stratégique. Thucydide raconte comment les Syracusains construisirent leurs propres remparts tout en chargeant les Athéniens. Lamachos fut tué lors de l’un de ces affrontements et Nicias demanda à Athènes de lui envoyer des renforts.
L’ARRIVÉE DE GYLIPPOS
L’arrivée du général spartiate Gylippos inversa le rapport de force en défaveur des Athéniens. Ces derniers n’avaient pas terminé la construction de leurs murs de siège et les Spartiates purent rejoindre les Syracusains. Cet été-là, Gylippos rasa les fortifications athéniennes puis repoussa les Athéniens jusqu’à leur base du Plemmyrion (au sud de la baie de Syracuse).
Syracuse était la plus prospère des cités grecques en Sicile. Son théâtre, bâti au cinquième siècle av. J.-C. fut entièrement reconstruit au troisième siècle av. J.-C., puis de nouveau à l’époque romaine.
L’année suivante, les renforts athéniens arrivèrent. Démosthène, leur commandant, tenta de recapturer le plateau des Épipoles lors d’un raid nocturne, mais de nombreux hoplites athéniens, peu familiers du terrain, trouvèrent la mort en tombant dans l’obscurité. Peu avant, Gylippos avait pris le Plemmyrion et saisi des provisions, des vivres et même le gréement des trirèmes. Alors, les Syracusains bloquèrent la sortie de la baie, piégeant à l’intérieur ce qu’il restait de la flotte athénienne, qui subit une défaite définitive.
Les Athéniens commencèrent à se replier à pied vers Catane avec 40 000 hommes, abandonnant leurs blessés. Ils furent attaqués en chemin et, au sixième jour de marche, Gylippos coupa la retraite de Démosthène. Nicias parvint à poursuivre, mais quand ses hommes atteignirent l’Asinarus, les soldats, tenaillés par la soif, se précipitèrent vers l’eau de manière désordonnée. C’est alors que les hommes de Gylippos frappèrent. Selon le récit qu’en fait Thucydide, au terme du massacre, « les morts étaient entassés dans le fleuve ». Nicias se rendit.
Gylippos conduisit l’armée capturée à Syracuse, où Nicias et Démosthène furent exécutés. Les Athéniens et leurs alliés furent ensuite emprisonnés dans les carrières de la ville. Thucydide décrit avec force détails comment nombre de prisonniers, entassés dans un ravin profond et étroit, moururent de maladie, de faim ou de soif, tandis que leurs corps pourrissaient au milieu des excréments, dans des « relents insupportables ». Selon Thucydide, jamais les Athéniens n’avaient subi telle défaite : « Leur flotte, leur armée, tout fut anéanti, et peu retournèrent chez eux ».
Les Athéniens, qui se rappelaient la splendeur du départ de la formidable expédition, déplorèrent son issue pathétique. Ce fut un désastre sans appel qui ouvrit la voie à la défaite finale d’Athènes face à Sparte, moins de dix ans plus tard.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.