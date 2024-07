Qui étaient les scribes de l'Égypte antique ?

Les Égyptiens de l'Antiquité documentaient tout, des prières aux proclamations, en passant par les taxes. Il semble que le travail de tout prendre en note ait même laissé des marques sur les os des scribes.

D'après une nouvelle étude publiée dans Scientific Reports, des traces de blessures professionnelles sont visibles sur les os de scribes égyptiens enterrés il y a plus de 4 000 ans - notamment des chevilles aplaties dues à des décennies de position assise en tailleur et de possibles blessures à la mâchoire dues au rongement des « pinceaux » en roseau utilisés par ces consciencieux documentalistes.

Bien que leur civilisation millénaire le long du Nil ait dépendu de l'alphabétisation pour gérer leur vaste bureaucratie, on estime que moins de 1 % des anciens Égyptiens savaient lire et écrire, explique Veronika Dulíková, égyptologue à l'université Charles de Pragues et co-autrice de la nouvelle étude.

« Ces personnes formaient l'épine dorsale de l'administration de l'État », explique-t-elle. « Les personnes alphabétisées travaillaient dans des bureaux gouvernementaux importants... Les Égyptiens de l'Antiquité consignaient soigneusement toutes leurs activités, qu'ils conservaient ensuite dans des archives. »

UN TRAVAIL DANGEREUX

« Personne n'a conçu de chaises appropriées pour les scribes d'Égypte ancienne afin qu'ils n'abîment pas leur colonne vertébrale », note ironiquement l'anthropologue Petra Brukner Havelková, du Musée national de Prague et autrice de l'étude. « Mais sinon, ils étaient certainement exposés aux mêmes facteurs de risque professionnels » que les employés de bureau modernes.

Petra Brukner Havelková et ses collègues ont examiné les squelettes de soixante-neuf hommes adultes enterrés entre 2 700 et 2 180 avant J.-C. à Abousir, un complexe de pyramide et de tombes situé à quelques kilomètres au sud du Caire.

Ils ont identifié une trentaine de restes momifiés comme étant ceux de scribes professionnels, des individus dont le seul travail était l'écriture et la lecture, ou de fonctionnaires de haut rang dont le travail dépendait de la lecture et de l'écriture.

Selon l'analyse, de nombreux scribes d'Abousir souffraient d'arthrose, une maladie articulaire qui conduit à la destruction du cartilage, en particulier au niveau de la clavicule, de l'épaule et du pouce droits, probablement en raison d'une écriture quasi constante. Les os des chevilles et des cuisses s'étaient aplatis, ce qui pourrait être le résultat d'une position assise jambes croisées pendant des heures, des jours, voire des années. Et, il semblerait qu'ils étaient aussi atteints d'arthrose au niveau de la colonne vertébrale, en particulier autour du cou, probablement parce que les scribes assis levaient sans cesse la tête vers un interlocuteur qui leur dictait ce qu'ils devaient retranscrire sur un papyrus posé sur leurs genoux. C'est un mouvement répétitif de la tête que nous faisons beaucoup aujourd'hui dans notre course attentive entre les téléphones, les écrans et les claviers.

RONGER LES PINCEAUX ET GÉRER LA BUREAUCRATIE

La majorité des personnes associent aujourd'hui l'Égypte ancienne aux hiéroglyphes complexes gravés et peints sur les murs des temples et des tombeaux. Mais ces hiéroglyphes ont été créés par des artisans spécialisés, tandis que les scribes maîtrisaient une version « cursive » plus efficace de l'écriture égyptienne, connue sous le nom de hiératique.

L'égyptologue de l'université d'Oxford Hana Navratilova, spécialiste des anciens scribes égyptiens et qui n'a pas participé à la dernière étude, explique que le hiératique s'est développé il y a environ 5 000 ans et qu'il a été utilisé pendant près de 3 000 ans.

Dans l'Égypte ancienne, les scribes se situaient à peu près au même niveau social que les soldats : au-dessus des artisans, des marchands et du public, mais subordonnés aux prêtres et aux nobles. Ils étaient toujours de sexe masculin et un fils prenait souvent la suite de son père.