Quand Pompéi fut-elle vraiment détruite ? Les spécialistes peinent à s’entendre

Autre indice intrigant, des pièces de monnaie qui auraient été frappées en juillet ou en août 79 furent mises au jour dans une maison pompéienne dans les années 1970. La présence d’argent ne prouve une bonne fois pour toutes que l’éruption soit survenue après septembre, conclut Richard Abdy, numismate du British Museum. Mais « si la date du 24 août est correcte, il est remarquable qu’il n’ait fallu que deux mois à ces deux pièces après avoir été frappées pour entrer en circulation et atteindre Pompéi avant la catastrophe », écrivait-il en 2013 dans la revue Numismastic Chronicle.

En 2018, des archéologues ont mis au jour un nouvel indice suggérant une possible éruption en octobre : une inscription tracée légèrement au charbon dans une maison qui semble avoir été en pleine rénovation à l’époque. L’inscription mentionne une date en octobre.

« Comme le tracé au charbon est fragile et évanescent, et qu’il n’aurait pas pu rester bien longtemps, il est hautement probable qu’il remonte à octobre 79, et plus précisément à une semaine avant la grande catastrophe », affirmaient les archéologues dans une déclaration à l’époque.

Mais ils ont ensuite changé d’avis après que des tests ont prouvé que l’inscription au charbon n’était pas aussi évanescente qu’on le pensait. Ces résultats, ainsi qu’un ouvrage publié en 2022 par le spécialiste de Pompéi Pedar Voss qui désamorce la théorie suivant laquelle les lettres de Pline renverraient à une éruption en Novembres, ont conduit le parc archéologique à rejeter la date d’octobre. Selon Pedar Voss, il n’y eut pas une, mais deux erreurs de traduction historiques qui donnèrent lieu à une confusion autour du mot Novembres. « Toutes les dates en dehors de celle du 24 août relèvent de la pure invention », affirme désormais le parc sur son site Internet.

CE QUE NOUS SAVONS DE L’ÉRUPTION

En l’absence de preuves confondantes sur le site, il est invraisemblable que la vérité pleine et entière se fasse connaître un jour. D’ailleurs, pour un scientifique que nous avons interrogé, la question importante n’est tant de savoir quand le volcan est entré en éruption que de savoir comment.

« D’un point de vue volcanologique, le mois lui-même a peu d’importance », explique Claudio Scarpati, volcanologue à l’Université de Naples - Frédéric-II. Des outils de datation absolue peuvent permettre d’isoler une année avec précision, dit-il, mais pas un jour ou un mois.

Claudio Scarpati et son équipe ont donc abordé la chronologie de Pompéi avec un autre angle. Dans deux études publiées dans la revue Journal of the Geological Society en 2024 et 2025, Claudio Scarpati et ses collègues se sont servis de centaines d’échantillons extraits des couches de pierres ponces et de cendre qui se sont déposées autour du volcan pour reconstituer ce qu’ils appellent une « éruption dynamique ». Pendant trente-deux heures d’enfer, concluent-ils, le volcan généra une colonne de cendres ayant vraisemblablement à certains moments approché les 30 km de hauteur avant de se transformer en une pluie de pierres ponces grises qui débuta vers sept heures du soir. Ce n’est qu’après une journée et demie que les retombées cessèrent, suggère l’étude de 2025, après qu’un flux de magma « sous-estimé » eut enseveli Pompéi.

UN VOLCAN ENCORE PLUS DÉVASTATEUR

L’éruption était « plus complexe et dévastatrice qu’on ne le pensait », reconnaît Claudio Scarpati. Il croit désormais que le moment le plus destructeur de l’éruption eut lieu lors de la dernière coulée pyroclastique qui dévala le flanc de la montagne peu après sept heures du matin le deuxième jour de l’éruption.

« La plupart des victimes sont mortes d’asphyxie à cause des cendres et furent ensevelies sous cette couche, raconte-t-il. Aucun reste humain n’a été découvert au-dessus de celle-ci, ce qui suggère que la dévastation de ce matin-là n’a laissé aucun survivant. » Ce fut « un crescendo de violence qui [ensevelit] Pompéi sous plusieurs mètres de cendre et de pierres ponces », illustre-t-il. Un déchaînement qui demeure enveloppé d’un mystère qui continue de contrarier les chercheurs d’aujourd’hui.

Tandis que d’autres volcanologues continuent à analyser et à réinterpréter les preuves scientifiques laissées par le Vésuve, Claudio Scarpati prévoit de poursuivre son travail à Pompéi. « À Pompéi, la dévastation était loin d’être uniforme, et les habitants sont morts de causes différentes à différents moments distants de plusieurs heures. Ces découvertes sont précieuses, car elles nous permettent d’évaluer l’impact des éruptions de ce type et de nous servir de ces connaissances pour prédire les effets d’événements futurs. »