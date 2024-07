Mythes, contes et fantasy : les six dragons les plus spectaculaires de la littérature

L'un des dragons les plus célèbres fait son apparition dans le Livre de l'Apocalypse. Cet « énorme dragon rouge » qui possède sept têtes et dix cornes aurait provoqué l'Apocalypse. Des histoires sur des saints comme saint Georges pourfendant des dragons renforcèrent l'idée selon laquelle il est vertueux de considérer les dragons comme des ennemis.

Cependant, d'après Jess Nevins , bibliothécaire de recherche et auteur de l'Encyclopedia of Fantastic Victoriana, « les racines de la mythologie occidentale sur les dragons viennent de Mésopotamie ». Ces anciens mythes sur les dragons étaient susceptibles de se faire influencer par la présence d'animaux sauvages dangereux, comme des serpents venimeux, qui posaient une vraie menace pour les peuples de l'époque, explique Nevins.

Smaug, connu sous le nom de Smaug le Doré, est l'un des derniers grands dragons de la Terre du milieu et l'antagoniste principal dans « Le Hobbit » de J.R.R Tolkien. Les fans estiment qu'il mesure environ dix-huit mètres de long , approximativement la taille d'un gros camion à remorque. En comparaison, la version de Smaug présente dans l'adaptation de Peter Jackson était considérablement plus large puisqu'elle mesurait 130 mètres de long, à peu près la taille de deux avions gros-porteurs.

Mais même cette version fait pâle figure à côté d'Ancalagon le Noir, décrit dans « Le Simarillion », le dragon le plus large et le plus puissant ayant jamais existé sur la Terre du milieu. Certaines interprétations suggèrent qu'il devait mesurer plus de vingt-quatre kilomètres de long, et sa chute causa la destruction de trois volcans.