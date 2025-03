Huit choses à savoir sur Holi, le festival le plus coloré d’Inde

2. LE BIEN TRIOMPHERA DU MAL

Holi tient son nom de Holika, la démone, sœur du roi maléfique Hiranyakashyapu dans la mythologie hindoue. La légende raconte que le roi aurait tenté d’interdire à son fils, Prahlada, de vénérer Vishnou, l’un des dieux hindous. Prahlada aurait cependant désobéi à son père. Le roi aurait alors ordonné à Prahlada et Holika, immunisée contre le feu, de s’asseoir sur un bûcher funéraire. Alors que les flammes commençaient à prendre, Holika a brûlé vive malgré son immunité contre le feu et, par miracle, Prahlada survécut grâce à sa foi en Vishnou. Les célébrations de Holi sont un rappel que le bien triomphe toujours du mal, miroir de la croyance hindoue que la foi et la dévotion mènent à la salvation, atteignable par tous les croyants.

Dans tout le pays, les familles préparent des gujiya, une pâtisserie en forme de raviole, farcie de fruits secs et de noix et réhaussée par la cardamome. D’innombrables variations existent mais les garnitures que l’on retrouve le plus sont la pistache, les noix de cajous, la noix de coco et les raisins. Tout le monde adore déguster des gujiya durant Holika Dahan.