Comment les échecs ont conquis l’Europe médiévale

C’est par l’intermédiaire du monde musulman, et en particulier de l’Espagne, de la Sicile et des États latins d’Orient, que les échecs ont gagné l’Europe aux 10e et 11e siècles. Cordoue, la grande capitale culturelle d’Al-Andalus, a probablement constitué un point d’entrée crucial. La première mention du jeu en Europe date de 1008, lorsqu’Armengol Ier, comte d’Urgell en Catalogne, a légué dans son testament des figurines d’échecs en cristal au monastère de Saint-Gilles, en Provence. Un geste qui prouve à quel point ces pièces étaient précieuses et tenues en estime. Au début du 11e siècle, le jeu, né en Inde et perfectionné en Perse, s’est fermement implanté en Espagne. De là, il s’est diffusé avec rapidité dans les cours et les cloîtres de l’Europe médiévale.

UN JEU DEVENU UNE RÉFÉRENCE

Les échecs ont fait leur arrivée en Europe pile au bon moment. Les soirées étaient longues et les hivers sans intérêt pour la noblesse désormais libérée de ses obligations militaires constantes. Les échecs constituaient donc un passe-temps qui aiguisait l’esprit. Le féodalisme avait fait son apparition après la chute de l’Empire romain d’Occident et le continent, désormais fragmenté en petits royaumes et territoires tribaux, reposait sur un réseau de seigneurs qui pouvaient régulièrement être amenés à défendre le territoire à l’échelle locale. Mais aux 11e et 12e siècles, avec la montée en puissance des monarchies et la stabilisation des frontières, les obligations féodales ont été codifiées et les devoirs militaires souvent délégués. La vie de la noblesse a alors entamé une lente transformation. Coupés du monde extérieur, des serfs leur fournissant nourriture et main-d’œuvre, les nobles se sont retrouvés dépourvus de responsabilités, exception faite des parties de chasse occasionnelles ou, pour certains, des croisades. Les échecs constituaient une distraction idéale et étaient le seul jeu à pouvoir permettre un exercice mental aussi satisfaisant.

Ce jeu de stratégie a rapidement été intégré à l’éducation formelle des jeunes nobles. D’après le livre Disciplina clericalis » de Petrus Alfonsi, tout bon chevalier devait savoir y jouer. « Les échecs étaient aussi une façon de reproduire de manière symbolique l’ordre social de l’époque », a expliqué Jenny Adams, professeure de littérature médiévale à l’université du Massachusetts, à Amherst, au magazine Histoire. La société féodale reposait sur des liens contractuels forts : les rois, les seigneurs, les chevaliers et les vassaux étaient liés les uns aux autres par des serments de foi et d’hommage, tandis que les paysans ou les serfs constituaient le pilier agricole du système.

Entre les 11e et 13e siècles, les pièces des échecs ont commencé à évoluer, reflétant davantage la société européenne. Les premières figurines ressemblaient encore à leur forme originelle, à savoir le vizir, l’éléphant et le char. Au fil du temps, elles se sont transformées pour représenter la hiérarchie féodale européenne. Le vizir est devenu la reine, reflétant l’importance grandissante des consorts royaux ; l’éléphant a été remplacé par le vassal, symbole de l’influence de l’Église ; et le char a cédé la place à la tour, qui évoque les châteaux fortifiés. Certaines pièces sont restées les mêmes : c’est le cas des cavaliers, qui demeurent des guerriers à cheval, et des pions, qui continuent de représenter les fantassins.

UNE POPULARITÉ CROISSANTE

De la noblesse, le jeu des échecs s’est propagé aux différents niveaux de la structure sociale. Les gardes des châteaux, les intendants et les écuyers ont également commencé à y jouer. Jenny Adams, autrice du livre Power Play: The Literature and Politics of Chess in the Late Middle Ages (non traduit en français) explique : « Lorsqu’une classe moyenne commence à être bien établie, les gens ont plus de temps libre ».