À armes égales : la véritable histoire des femmes vikings

Pendant près de cent quarante ans, l’interprétation de la sépulture par Hjalmar Stolpe n’a pas été remise en question par les archéologues. Des générations de chercheurs scandinaves ont accepté l’idée que la guerre était l’apanage des hommes à l’époque des Vikings, comprise entre le milieu du VIIIe siècle apr. J.-C. et le milieu du XIe siècle. Les poètes médiévaux de Scandinavie avaient donné corps à ces horribles combats et, dans leurs écrits, assimilaient une épée au « feu du massacre » ou à la « lueur du cadavre » ; les lances y étaient des « serpents de sang » ou les « flammes d’Odin », la bataille proprement dite était comparée à un « tonnerre d’armes », à une « tempête de lances » et au « rougeoiement d’une armée ». En tout, ils forgèrent un vocabulaire d’une terrifiante richesse, environ 3 500 expressions décrivant la guerre et les armes. Les universitaires s’accordaient sur le fait que les femmes n’avaient pas leur place au milieu d’une telle violence.

Birka et le monde Viking en général suscitent une attention croissante de nos jours. Grâce à une multitude de nouvelles fouilles partout dans le nord de l’Europe et à l’essor de techniques de recherche de pointe, notamment le séquençage de l’ADN ancien et l’analyse isotopique, les archéologues parviennent à dévoiler une image de plus en plus complexe de la vie à cette époque.

Par exemple, on sait désormais que l’ère viking a commencé des décennies plus tôt qu’on ne le soupçonnait auparavant, quand des guerriers lourdement armés débarquèrent vers 750 sur les terres de l’actuelle Estonie et qu’ils périrent dans des circonstances brutales aux mains de leurs ennemis. Au fil des trois siècles qui suivirent, des expéditions vikings traversèrent au moins huit mers, atteignirent près d’une quarantaine de pays et furent en contact avec plus de cinquante cultures, de la côte est du Canada aux cols escarpés des montagnes afghanes. Aucun autre peuple européen n’était alors aussi audacieux et autant guidé par la curiosité et l’envie d’explorer.

En Europe de l’Est, des expéditions marchandes vikings ont bravé les fleuves des territoires actuels de la Russie, de la Biélorussie et de l’Ukraine, et repoussé les attaques de guerriers à cheval dans les steppes eurasiennes pour atteindre celles qui étaient alors deux des plus riches cités du monde : Constantinople (aujourd’hui Istanbul) et Bagdad. Au début du XIe siècle au plus tard, des groupes d’intrépides marins nordiques débarquèrent sur les rives nord-américaines. À la pointe nord de Terre-Neuve, des chercheurs ont découvert les vestiges d’un campement viking occupé en 1021 – quatre cent soixante et onze ans avant que Christophe Colomb n’aperçoive le continent américain.