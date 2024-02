Caché dans la jungle, ce soldat japonais a refusé de se rendre pendant trente ans

Hirō Onoda est né le 19 mars 1922 dans le petit village de Kamekawa au Japon, onze ans après le début de l’ ère Taishō . Cette période est considérée comme « un moment de libéralisation culturelle et politique, surtout pour les années qui suivirent la fin de la Première Guerre mondiale », souligne Arnaud Nanta, directeur de recherche au CNRS et professeur à l’Institut d’Asie Orientale. Issu d’une famille de six enfants, Onoda rentre à dix-sept ans dans la vie active en travaillant pour une société d’import-export.

À vingt ans, il est appelé comme tous les jeunes de son âge, à effectuer son service militaire. Il est sélectionné par l’armée impériale japonaise pour être formé au combat de guérilla. Il rejoint la trente-troisième compagnie à Futamata, une annexe de l’école militaire Nakano. Dans celle-ci, on lui apprend les codes militaires Senjinkun , connus pour avoir été d’« une grande sévérité concernant les soldats japonais, qui étaient exhortés à "ne jamais reculer face à l'ennemi" », relate Arnaud Nanta. « Cela peut expliquer pourquoi certains Japonais continuèrent à se battre après la défaite, parfois par patriotisme, mais sans doute plus souvent par crainte d'être réprimés par de leur propre armée au cas où ladite annonce de la défaite aurait relevé de la propagande alliée ».

En décembre 1944, il est missionné par son supérieur, le major Yoshimi Taniguchi, sur l’île de Lubang aux Philippines, alors occupée par le Japon. Entre temps, Onoda a été fait sous-lieutenant du renseignement et spécialiste des techniques de guérilla. Avec trois autres compagnons, le soldat Yuichi Akatsu, le caporal Shōichi Shimada et le soldat Kinshichi Kozukail, ils ont pour ordre de détruire une piste d’atterrissage qui permettrait aux forces ennemies de débarquer et de reprendre le territoire. Mais les trois soldats échouent et l’île passe aux mains des Américains. Les troupes japonaises sont toutes anéanties ou faites prisonnières. Ils décident donc de se réfugier dans la forêt, car ils avaient pour ordre de ne jamais se rendre et d’attendre l’arrivée des renforts.