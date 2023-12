Comment la bûche s'est imposée sur la table de Noël

Au 18e siècle, la bûche de Noël avait perdu en popularité, peut-être parce qu'il n'était pas pratique de rapporter un énorme morceau de bois chez soi. Les pâtissiers parisiens ont cependant veillé à ce que soit conservée la tradition en réimaginant la bûche sous la forme d’un gâteau. C’est à Pierre Lacam que l’on doit la première recette de la bûche de Noël, dans Le Mémorial Historique et Géographique de la Pâtisserie, un ouvrage volumineux publié en 1890, qui contient des anecdotes historiques et 1 600 recettes de gâteaux et de pâtisseries régionales. Lacam ne mentionne pas les origines de la bûche comestible, mais en propose une recette : elle consiste essentiellement en un rouleau de génoise (un biscuit riche et aéré) assemblé avec de la crème au beurre aromatisée au café ou au chocolat pour créer une bûche, ensuite décoré de petites « branches » découpées dans d’autres morceaux de génoise fixés à l’aide de crème au beurre, et recouvert d’une nouvelle couche de crème au beurre à l’aide d’une douille cannelée pour créer l’effet d’une écorce.

Si les bûches d’aujourd’hui sont souvent confectionnées à partir d’un roulé suisse au chocolat, il était plus courant au 19e siècle d’utiliser une génoise à la vanille afin d’accentuer le contraste entre l’« écorce » extérieure plus foncée et le « bois » intérieur plus pâle. L’effet boisé pouvait ensuite être renforcé par l’ajout de « mousse » sous forme de pistaches finement hachées et de quelques champignons meringués pour faire bonne mesure.

Dans une publication ultérieure, Lacam a révélé en avoir découvert davantage sur les origines de la bûche : elle aurait été inventée par Antoine Charabot à la Maison Quillet en 1879. Au début du siècle, ce pâtissier parisien avait créé une crème au beurre française en fouettant des jaunes d’œufs avec du sirop de sucre et du beurre, une version que Lacam a utilisée dans sa propre recette. En 1886, la bûche faisait fureur dans la capitale française, en particulier parmi la bourgeoisie grandissante de la ville. Selon Michael Krondl, auteur de Sweet Invention : A History of Dessert (2010), les Parisiens de la classe moyenne consommaient des desserts extravagants pour illustrer leur goût sophistiqué et leur raffinement ; des qualités auparavant principalement attribuées à l’aristocratie.