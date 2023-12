Comment Noël est-il célébré dans le monde ?

C’est la veille de Noël et quelqu’un frappe soudainement à la porte. Aux États-Unis, il peut s’agir d’un groupe de choristes venus chanter des chants de Noël. En Argentine, cela peut être des voisins qui viennent échanger des cadeaux et allumer des feux d’artifice. À Terre-Neuve, il est possible que ce soit des amis déguisés qui tentent de vous faire deviner qui ils sont.

Noël, fête annuelle qui commémore la naissance de Jésus-Christ, est célébré de manière unique dans différents pays, même ceux qui comptent peu de chrétiens. Les célébrations laïques de Noël sont courantes dans le monde entier : l’Inde compte moins de 3 % de chrétiens mais Noël est une fête nationale. Au Japon, seul 1 % de la population est chrétienne mais on peut croiser dans la rue de nombreux pères Noël et les chants de Noël sont omniprésents dans les grands magasins. Aux États-Unis, selon la National Retail Federation , association de commerce de détail américaine, chaque personne dépense l'équivalent de 1 000 euros pour Noël.

Façonnées par les normes culturelles, les célébrations de Noël revêtent souvent une touche locale. À Bethléem, lieu de naissance présumé de Jésus, les chrétiens installent des crèches et marquent leurs portes d’une croix. Elles remplissent les églises la veille de Noël pour assister à la procession annuelle. En Syrie, les enfants attendent les cadeaux apportés par le plus jeune chameau des Rois mages et non par le père Noël. L’Italie a également sa propre version du père Noël. La légende veut que la Befana, une sorcière, distribue des cadeaux aux enfants sages et enlève les garnements pour les remettre à son mari affamé.