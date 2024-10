Le folklore français regorge lui aussi de figures effrayantes

La troisième croyance, plus méconnue, sont les fées et leurs cousines. « Nos ancêtres, qui vénéraient les sources de la nature, pensaient qu’elles étaient l’incarnation d’un lieu, comme un cours d’eau, une forêt, un menhir », raconte Roger Mandhuy. Les esprits de l’eau et des rivières par exemple, était appelées des ondines. Tandis que les esprits des fonds marins étaient appelés des sirènes. La fée la plus connue est Loreley, une figure du folklore allemand, associé à la région du Rhin. En France, nous avons aussi une fée célèbre, Mélusine, connue dans le Poitou, en Alsace, en Lorraine et dans le Dauphiné, jusqu’à la frontière avec l’Allemagne.