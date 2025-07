La prohibition visait à protéger les femmes... elle leur a permis de s'émanciper

« Nous savons tous que beaucoup de crimes ont lieu quand les gens sont un peu ivres ou sous emprise, parce qu'ils sont désinhibés », souligne Deborah Blum, journaliste scientifique lauréate du prix Pulitzer et spécialiste de la Prohibition. La consommation d’alcool est depuis longtemps liée à une augmentation de la violence, et les études ont historiquement montré que les hommes sont deux fois plus susceptibles de boire à l'excès que les femmes. « Les hommes s'enivraient plus, étaient plus violents, et plus dangereux pour les femmes », ajoute-t-elle.