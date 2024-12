D'où vient la tradition des biscuits de Noël ?

Pendant des milliers d'années, les fêtes du solstice d'hiver consistaient à se réunir pour festoyer. Mais c'est au Moyen Âge, lorsque cette tradition a fusionné avec les célébrations de Noël, que sont apparus en Europe des biscuits aux notes délicieusement sucrées. Aujourd'hui, il existe de nombreuses variantes du biscuit de Noël. Qu'il s'agisse de flâner dans un marché de Noël ou de laisser au Père Noël quelques douceurs, les biscuits de Noël sont devenus un élément essentiel de la célébration des fêtes de fin d'année dans le monde entier.

ORIGINES

Selon le célèbre chef américain Nick DiGiovanni, l'origine du biscuit lui-même remonte à la Perse du 7e siècle, peu après l'introduction de la canne à sucre dans la région. « Lorsque le sucre est devenu plus accessible, il est passé du statut de produit luxeux à celui de friandise courante, et aujourd'hui, nous connaissons et aimons tous les biscuits », explique-t-il. Fabriqués à l'origine avec des noix, ces biscuits étaient beaucoup plus durs et secs qu'aujourd'hui.

« Les biscuits eux-mêmes ont beaucoup changé par rapport à leur aspect et à leur goût d'origine », ajoute Nick DiGiovanni. Le biscuit est arrivé en Europe au début du 8e siècle, lors de la conquête musulmane de l'Espagne, et les recettes ont continué à évoluer grâce au commerce des épices. Dans les années 1300, il a été modifié pour ressembler davantage aux versions actuelles des biscuits de Noël, plus sucrées, plus moelleuses et plus épicées.