Napoléon et Joséphine : la vérité sur leur histoire d’amour tourmentée

Admiré ou conspué, l’Empereur Napoléon Ier a conduit la France des décombres de la Révolution à la paix et la stabilité politique tout en menant une expansion militaire qui, à son apogée entre 1809 et 1811, lui a fait prendre le contrôle de la majeure partie de l’Europe. Joséphine fut à ses côtés pendant quatorze ans, de son ascension dans les rangs de l’armée à sa nomination en tant que Premier Consul puis Empereur. Leur relation a longtemps été considérée comme le parangon de la relation amoureuse, en grande partie en raison des lettres de l'Empereur à sa femme.

Bien que certains historiens aient récemment réfuté le mythe entourant leur histoire d’amour, Ridley Scott, réalisateur du film Napoléon dit de Joséphine qu’elle est le « seul grand amour » de l’Empereur. « [Napoléon] est sorti de nulle part et a pris le contrôle de tout. Il menait en même temps une guerre romantique contre sa femme adultère, Joséphine. C’est pour gagner son amour qu'il a conquis le monde et, quand il a échoué, il l’a conquis pour la détruire mais s’est lui-même détruit en chemin », raconte-t-il au magazine Deadline.

Joséphine était-elle vraiment le seul grand amour de Napoléon? Était-elle la seule à être adultère? Les ambitions militaires de l’empereur étaient-elles guidées par leur relation? La vérité est aussi complexe que ces deux personnages.

DES ÎLES À PARIS

Celle qui allait devenir Joséphine Bonaparte naquit Marie-Josèphe-Rose Tascher de la Pagerie en 1763. Sa famille, qui l’appelait Rose, possédait une plantation en Martinique sous contrôle français et leur fortune était en déclin. Elle arriva à Paris pour un mariage d’intérêt et, quand son mari l’abandonna, Rose polit son allure provinciale et développa des compétences diplomatiques qui lui valurent plus tard des louanges. Elle se fraya un chemin parmi l’entourage, difficile d’accès, de la cour de France et rencontra Napoléon en 1795.

À trente-deux ans, elle était de six ans l’aînée de Napoléon, noble, veuve et mère de deux enfants. Elle avait été emprisonnée lors du Règne de la Terreur et avait échappé de peu à la guillotine. La future impératrice fut libérée à la fin de la Terreur mais non sans conséquences. Des historiens ont raconté la souffrance psychologique à laquelle son emprisonnement l’avait poussée ainsi que ses répercussions: dépenses frivoles, aventures romantiques et besoin de sécurité.

Parallèlement, Napoléon venait également d’une famille dont la fortune était en déclin. Il naquit en 1769 dans la noblesse Corse, également sous contrôle français. Il était intelligent et déterminé à améliorer sa situation. Dès son plus jeune âge, il lutta contre ses complexes, liés à sa classe sociale, son argent, son intelligence et, plus tard, au sexe. Son ambition était nourrie par l’ensemble de ces éléments et par sa sensibilité à la critique.

Son père décida de sa formation militaire et Napoléon gravit les échelons de l’école militaire et de l’armée. Quand il rencontra Joséphine, il était un général d’armée prometteur bien que peu séduisant, toujours rongé par une multitude de complexes d’infériorité et bien loin de l’empereur qu’il allait devenir moins de dix ans plus tard.

DES INTÉRÊTS MUTUELS

Napoléon et Rose se rencontrèrent lors d’un dîner mondain fin 1795. Aux yeux d’un Napoléon peu sûr de lui, l’âge de Rose était compensé par son expérience sexuelle, son raffinement dans la vie en société et ses liens avec l’aristocratie. Les éloges qu’elle recevait flattaient la vanité du futur empereur. Rose n’était au départ pas intéressée par le mariage mais au fur et à mesure que s’affirmait la position militaire de Napoléon, cette opposition s’effaçait. Il représentait pour elle sécurité financière et stabilité après son terrible emprisonnement. Napoléon, modifiant le deuxième prénom de Rose, se mit à l’appeler Joséphine.

Ils se marièrent en mars 1796 lors d’une cérémonie civile. Deux jours plus tard, Napoléon partit en Italie, à la tête de l’armée française. Commençait une campagne décisive qui allait complètement modifier le paysage politique européen et faire sa réputation. Ce fut la première de leurs nombreuses séparations pour des motifs militaires.