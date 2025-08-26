Qui étaient vraiment les alchimistes, et que nous ont-ils légué ?

Ce fut notamment le cas de Nicolas Flamel qui en réalité n’avait jamais pratiqué l’alchimie. « Il s'est rendu célèbre par un procès contre les héritiers de sa femme et par ses très nombreuses donations pieuses, qui ont fait croire qu'il était immensément riche », précise le chercheur. Sa légende s’est ensuite construite dans les deux siècles suivant sa mort, à travers l’attribution de traités, de recettes et finalement d’une fausse autobiographie publiée en 1612, relatant comment il aurait accompli la transmutation.

Albert le Grand, quant à lui, a abordé l’alchimie de façon très détaillée dans ses écrits, influençant fortement les générations suivantes. Didier Kahn explique que « ses ouvrages regorgent d’informations, y compris pratiques, et de considérations théoriques. Mais il n’était pas alchimiste, bien que les alchimistes eux-mêmes l’aient considéré comme tel et lui aient attribué des traités d’alchimie dont il n’est pas l’auteur ».

À la Renaissance, au 16e siècle, le médecin suisse Paracelse « marqua une étape essentielle vers la chimie moderne puisqu'il donna une interprétation entièrement alchimique (ou, si l’on préfère, chimique) de la nature tout entière ». Jusqu’alors, les alchimistes croyaient que les métaux se formaient dans les entrailles de la terre par le mélange de vapeurs de soufre et de mercure. « Paracelse, lui, ajouta au soufre et au mercure, le sel, et étendit cette théorie à l'ensemble de la nature », souligne le chercheur. « Paracelse explique que Dieu, en tant que Trinité, a créé le monde de façon trinitaire : chacun des quatre éléments (terre, eau, air, feu) se compose ainsi de trois principes issus du Verbe créateur, [à savoir] le soufre, le mercure et le sel ». Le professeur suisse illustrera la réalité de ces trois principes à travers l’exemple de la distillation de sciure de bois.

Didier Kahn estime que les travaux de Paracelse montrent à l’époque que « toute chose au monde, qu’elle soit minérale, végétale ou animale, peut être étudiée au laboratoire ». Selon lui, cette nouvelle méthode expérimentale constitue « l'acte de naissance de la chimie comme exploration de la matière ». Mais à cette époque, chimie et alchimie désignaient encore une seule et même discipline, puisque « le mot "chimie" n’était que la transcription du grec chemeia ou chumeia, [tandis que] le mot "alchimie" n’était que ce terme grec assorti de l'article arabe al- ».

Le spécialiste explique que l’intérêt de l’investigation de la nature en laboratoire réside uniquement dans la recherche de nouveaux remèdes. « De ce fait, la chimie, quoique détachée du projet de la transmutation des métaux chez certains auteurs à partir des années 1660, restera liée à la médecine jusqu'aux années 1720, où elle commencera à s’en détacher pour devenir une science autonome », poursuit-il.

Même si Didier Kahn reconnait que « les alchimistes ont étudié et transformé la matière d’une façon que nous pouvons identifier aujourd’hui à une pratique chimique, […] cela ne veut pas dire qu’ils avaient conscience de faire autre chose que de l’alchimie ». Leurs travaux ont néanmoins conduit à des découvertes importantes, comme celles des acides nitrique et sulfurique. Mais, selon lui, il est impossible d’identifier avant les années 1720-1750 « une discipline scientifique que serait la chimie ».

COMMENT L’ALCHIMIE A-T-ELLE BASCULÉ DANS L’OCCULTISME ?

Didier Kahn estime que le discrédit de l’alchimie a débuté dans les années 1660 et s’est accentué tout au long du 18e siècle, « sous la quadruple influence du cartésianisme, des scandales liés aux charlatans, de la multiplication des cours de chimie et du changement de paradigme lié à la notion de "savant" ».