La sanglante bataille de Solférino a inspiré la création de la Croix-Rouge

Cette oblativité fut une constante tout au long de sa vie et en assistant à ces scènes macabres en Italie en 1859, le jeune homme alors âgé de 31 ans vit soudain ce que sa vocation pourrait être. Bien que profondément impressionné par les tentatives de personnes ordinaires de s’occuper des blessés, Jean-Henri Dunant fut heurté par l’immobilisme des autorités locales. Selon lui, avec une meilleure organisation, de nombreuses vies auraient pu être sauvées. À partir de ce moment, il relégua ses intérêts entrepreneuriaux au second plan.

Les blessures, envenimées par la chaleur et la poussière et par le manque d’eau et de soin, sont devenues plus douloureuses ; des exhalaisons méphitiques vicient l’air […] les convois dirigés sur Castiglione continuent à y verser, de quart d’heure en quart d’heure, de nouveaux contingents de blessés et l’insuffisance du nombre des aides, des infirmiers et des servants se fait cruellement sentir.